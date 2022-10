Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 13 ottobre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 13 ottobre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Inter a un passo dall’impresa ma comunque vicina alla qualificazione agli ottavi di Champions League. Altalena di emozioni e 3-3 finale nel catino del Camp Nou per la squadra di Simone Inzaghi. “Urlo Inter” titola La Gazzetta dello Sport dopo la notte magica di Barcellona: adesso basta battere il Viktoria Plzen per andare avanti in Europa. Chi è già qualificato è il Napoli, che continua nel suo percorso netto in Europa. “Super Napoli” campeggia sulla prima pagina della ‘Rosea’, con il poker all’Ajax che vale l’accesso agli ottavi. Agnelli avvisa la Juve: via a gennaio chi molla, mentre Leao incontra il Milan: alzata l’offerta per il rinnovo. Infine, lo stop di Dybala e l’argentino che punta a recuperare in tempo per il Mondiale in Qatar.

E’ il Napoli a meritarsi ampio spazio sulle colonne del Corriere dello Sport: “Napoli unico!” titola il quotidiano romano, demolito anche l’Ajax. La squadra di Spalletti vola agli ottavi a punteggio pieno. Anche l’Inter è vicina alla qualificazione e fa tremare il Barça: ora bastano i tre punti contro il Viktoria. “Juve con le spalle al muro” l’approfondimento dedicato alla crisi del bianconeri dopo il crollo con il Maccabi. Agnelli duro, la squadra andrà in ritiro da oggi in vista del derby col Torino. Roma: col Betis è decisiva, Dybala torna nel 2023. Sarri alza la posta: “Lazio voglio di più”, con le due squadre capitoline impegnate stasera in Europa League.

Su Tuttosport ampio spazio alla crisi della Juventus, quasi fuori dalla Champions dopo la figuraccia in casa del Maccabi Haifa. “A novembre rischia Max, a maggio tutti”, il titolo sulla prima pagina del quotidiano torinese che apre così il focus sul momento negativo della ‘Vecchia Signora’. “Inter, pari show da big a Barcellona”, dove si esalta l’ottima prestazione de nerazzurri, adesso vicini alla qualificazione. Il Napoli da urlo esalta Spalletti: “Nella storia”, dopo il poker all’Ajax che vale l’accesso agli ottavi. Il Milan non ci sta: dossier sui torti alla Uefa dopo le polemiche post Chelsea

Rassegna stampa di giovedì 13 ottobre 2022: le prime pagine dei quotidiani esteri

L’Inter mette in difficoltò il Barcellona, con i blaugrana che adesso rischiano l’eliminazione dopo l’incredibile 3-3 del Camp Nou. “Vivo de milagro” titola il quotidiano catalano Sport, con il destino in Europa che non è più nelle mani della squadra di Xavi. Male la difesa degli spagnoli, con tre Steven decisivo nel tenere ancora in vita il Barça.

Anche AS va giù duro con il Barcellona dopo il pari-show del match contro l’Inter: “Al bordo del desastre” si legge sulle colonne del quotidiano madrileno. Il Barça vicino all’eliminazione, all’Inter basterà vincere col Viktoria. Si complica il cammino anche dell’Atletico Madrid in Champions, bloccato in casa sul pari dal Bruges. Per il mercato, invece, Haaland e Mbappe restano i sogni del Real Madrid per il 2024.