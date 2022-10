Milinkovic-Savic e la Juve, l’annuncio dopo il Mondiale: “Tutto sarà più chiaro”

Prosegue la telenovela tra il centrocampista serbo della Lazio e il club bianconero da sempre sulle sue tracce

Dopo i numeri impressionanti della scorsa stagione, chiusa con 11 reti e 12 assist, Sergej Milinkovic-Savic quest’anno sembra aver deciso di far addirittura meglio. Assoluto trascinatore della Lazio di Maurizio Sarri, il centrocampista serbo è stato in questi primi due mesi tra i calciatori più determinanti del campionato di Serie A.

Con un contratto in scadenza nel giugno 2024, in casa Lazio ovviamente vi è la necessità a questo punto di far chiarezza sul futuro del calciatore. Intorno a Milinkovic-Savic di certo non mancano i club pronti a strapparlo ai biancocelesti, a partire dalla Juventus di Massimiliano Allegri. Nella giornata di ieri era stato il presidente Claudio Lotito a spaventare i bianconeri, parlando di una valutazione pari a 120 milioni di euro per il suo gioiello.

Il numero uno della Lazio, però, sa benissimo che senza rinnovo non sarà così facile poter chiedere cifre così alte in caso di offerte reali. Del futuro del centrocampista serbo – inoltre – ha parlato anche il suo agente Mateja Kezman, rilasciando alcune importanti dichiarazioni sulle pagine del ‘Corriere dello Sport’.

Milinkovic-Savic alla Juve, l’annuncio dell’agente

Nell’intervista di questa mattina, l’agente Kezman ha lanciato un messaggio sul rinnovo del contratto con la Lazio, inviando un chiaro avviso al club biancoceleste. “Milinkovic ha solo 18 mesi di contratto e, come ho detto, dopo la Coppa del Mondo sarà il momento di discutere prima con il presidente e poi anche con tutti gli altri. In tutti questi anni io e Sergej abbiamo rispettato la Lazio e il presidente Lotito. Io devo pensare prima all’interesse del giocatore e poi anche all’interesse del club. Sono sicuro che manterremo la nostra relazione lavorativa come abbiamo fatto in tutti questi anni”.

Sulle voci che riguardano l’interesse forte della Juventus, invece, il manager di Milinkovic-Savic ha preferito non sbilanciarsi troppo: “Penso che non sia il momento di discutere del prezzo e del trasferimento di Sergej. La Lazio è al top, la squadra ha bisogno di pace. Sappiamo tutti che subito dopo il Mondiale alcune cose saranno più chiare e sarà il momento di parlare di tutto”.