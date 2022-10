Rivoluzione Juve e bocciatura doppia: due titolarissimi fuori dal derby

Massimiliano Allegri sta pensando di stravolgere la formazione bianconera in vista del prossimo impegno in campionato

Si gioca tanto la Juventus nel derby in programma sabato pomeriggio contro il Torino. Le due sconfitte collezionate nell’ultima settimana contro Milan e Maccabi Haifa hanno riaperto una ferita che sembrava essersi rimarginata con le due vittorie di fila ottenute tra campionato e Champions League al rientro dalla pausa delle nazionali.

Sebbene le parole rassicuranti pronunciate dal presidente Andrea Agnelli sul futuro di Massimiliano Allegri, l’allenatore toscano sa bene che la fiducia nei suoi confronti non sarà illimitata. Per questa ragione già dal derby della Mole di questo sabato dovrà cercare di ritornare necessariamente alla vittoria per non perdere ulteriore terreno rispetto alle formazioni che in questo momento navigano nella parte alta della classifica.

E’ vero che l’avvio di stagione è stato pessimo in casa bianconera, ma allo stesso tempo un club come la Juve – in virtù dell’organico allestito la scorsa estate – sa bene che anche in un’annata negativa non può permettersi di rimanere fuori dal piazzamento in Champions League. Sia per un discorso legato al blasone della società, ma soprattutto per un ragionamento economico legato agli introiti della Uefa in caso di qualificazione alla fase a gironi.

Juventus-Torino, due possibili esclusioni di Allegri

Per tentare di uscire dalla crisi, Allegri potrebbe tentare di mischiare completamente le carte in tavola, operando due esclusioni eccellenti in vista del Torino. Tra i principali giocatori entrati nel mirino della critica dopo gli ultimi due match contro Milan e Maccabi Haifa, ci sono Leonardo Bonucci e Dusan Vlahovic.

L’allenatore toscano a tal proposito starebbe pensando di escludere sia il difensore che l’attaccante per il derby di sabato. Una scelta forte per trasmettere un segnale importante al resto della squadra, vale a dire che nessuno da qui in avanti dovrà sentirsi un intoccabile.

Il centravanti serbo, in particolare, è quello che forse più di altri ha bisogno di uno scossone. In una rosa che fatica a trovare nuovi leader, Allegri si aspetta proprio dall’ex Fiorentina quello scatto in termini di personalità che sino a questo momento non ha mostrato.