Juventus, nuovo indizio sull’esonero di Allegri: non era mai successo

Juventus, l’esonero di Allegri prende sempre più quota: l’indizio che non passa inosservato. Possibile ribaltone immediato?

Ci si aspettava una reazione d’orgoglio dalla Juventus. Ed invece contro il Maccabi Haifa la “Vecchia Signora” ha palesato ancora una volta quei limiti strutturali e quella mancanza di mordente che in questo primo scorcio di stagione stanno pendendo come una spada di Damocle sulla compagine bianconera.

Nella prima frazione di gioco, ad esempio, Di Maria e compagni hanno letteralmente fatto il solletico ai padroni di casa, non riuscendo mai ad organizzare trame di gioco degne di questo nome. La scelta di Allegri di puntare nuovamente su Mckennie in posizione di esterno alto non ha pagato; anche i cambi sono apparsi tardivi, configurandosi più come beffa che correttivi. Negli istanti immediatamente successivi al triplice fischio, pur dichiarando di “provare vergogna” per la situazione venutasi a creare, Andrea Agnelli ha confermato Max Allegri al timone, ma è chiaro che la situazione vada attenzionata di giorno in giorno.

Tutti a rapporto e squadra in ritiro: questa la ricetta “somministrata” dai piani alti della “Vecchia Signora“. Chiaramente il derby potrebbe spingere Allegri sull’orlo del precipizio: nel caso in cui la Juve non dovesse fare i punti contro i granata, è chiaro che la panchina del tecnico livornese potrebbe diventare sempre più traballante.

Juventus, l’esonero di Allegri prende quota: cosa sta succedendo

I bookmakers intanto sono letteralmente scatenati. Con la qualificazione in Champions League ormai appesa ad un filo e una posizione in classifica in campionato tutt’altro che esaltante, la quota legata al possibile esonero del tecnico livornese è in picchiata. Su Snai, ad esempio, la quota per le dimissioni o per l’esonero di Allegri è precipitata a 1.90: si tratta dell’offerta più bassa da inizio a stagione, inferiore anche alle quote post Monza (2.25). Scenario che sorprende fino ad un certo punto, diverso anni luce da quello evidenziato qualche settimana fa, quando l’esonero di Allegri era mancato 10 volte la posta. A riferirlo è agipronews.it.

Staremo a vedere ciò che succederà. Già nel weekend il confronto con il Toro di Juric potrebbe rappresentare un banco di prova a questo punto assolutamente decisivo.