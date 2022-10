Juventus, Agnelli out: c’è il nome del nuovo presidente

Non solo Allegri, anche il numero uno bianconero è nel mirino dei tifosi: “Si è montato la testa facendo il fenomeno senza averne le qualità

Clima ad alta tensione in casa Juventus. Squadra in ritiro fino al derby col Torino, per volere di Allegri ma soprattutto Andrea Agnelli. Anche il presidente è nel mirino dei tifosi bianconeri che non gli perdonano la decisione di non esonerare il tecnico livornese dopo la disfatta col Maccabi in Champions.

Calciomercato.it ha raccolto alcuni dei numerosissimi tweet contro Agnelli. In alcuni di questi (ri) salta fuori il nome di Alessandro Del Piero, per molti juventini l’ideale nuovo numero uno del club.

Qui solo per dire che forse il fatto che i calciatori non abbiano senso di appartenenza è una cosa positiva: NON SENTONO DI APPARTENERE A QUESTO SCHIFO, AD UNA JUVENTUS CHE NON ESISTE CHE È STATA DEMOLITA #AllegriOut #AgnelliOut — ⭐️Camilla91⭐️ (@CamillaCiulli) October 13, 2022

Del Piero Presidente

Giuntoli ds

Pintus preparatore atletico

Conte allenatore

A giugno serve questa rivoluzione se si vuole tornare ad essere grandi. #AgnelliOut — B a b y l o n boss (@babylonboss) October 13, 2022

#Agnelli: Quando si vince è merito di Max. Quando si perde è colpa di 80 persone. #AgnelliOut — Sarriball (@RSettonce) October 12, 2022