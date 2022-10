DIRETTA Europa League: Lazio-Sturm Graz 0-0 | Pericoloso Immobile! – LIVE

Gara della quarta giornata della fase a gironi di Europa League, Lazio-Sturm Graz verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Dopo essere diventata la prima squadra a vincere tre partite consecutive in Serie A per 4 a 0, la Lazio cerca conferme anche in campo internazionale. Nella quarta giornata della fase a gironi di Europa League, i biancocelesti ospitano lo Sturm Graz. Dopo lo 0-0 dell’andata, i padroni di casa cercano una vittoria per tentare di spezzare il grande equilibrio di un gruppo che prima delle sfide di oggi vedeva tutte le squadre a 4 punti.

Maurizio Sarri potrà senza dubbio contare su un impianto difensivo ritrovato, come testimoniano le quattro partite consecutive con la porta inviolata tra campionato e coppa. Anche se in conferenza ha dichiarato di odiare il termine turnover, l’allenatore biancoceleste potrà contare ancora una volta su quasi tutti gli elementi della rosa, visto che anche Cataldi e Marusic hanno svolto in gruppo la rifinitura di ieri. Anche la squadra austriaca è in grande salute, essendo imbattuta da cinque partite consecutive, con quattro vittorie e un pareggio.

Nell’unica trasferta sin qui giocata nella fase a gironi, lo Sturm Graz è stato piegato per 6-0 dal Feyenoord. Un precedente da incubo che fa invece ben sperare i tifosi biancocelesti. Calciomercato.it seguirà la sfida dello “Stadio Olimpico” in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Lazio-Sturm Graz

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

STURM GRAZ (4-3-1-2): Siebenhandl; Ingolitsch, Affengruber, Wuthrich, Dante; Hierlander, G. Stankovic, Prass; Kiteishvili; Al. Ajeti, Emegha. All. Christian Ilzer

CLASSIFICA GRUPPO F: Feyenoord, Midtjylland, Lazio e Sturm Graz 4