UFFICIALE, cambia la panchina in Serie A: l’annuncio

Nuova panchina in Serie A, arrivato poco fa l’annuncio ufficiale da parte della società: scelto il nuovo allenatore

Adesso è anche ufficiale. Salvatore Bocchetti, ex difensore del Milan, prende l’eredità di Gabriele Cioffi. Sarà lui il nuovo allenatore del Verona.

Lo scorso anno vice di Igor Tudor e reduce dall’esperienza con la Primavera gialloblù, con la quale nelle prime sette gare del campionato di riferimento aveva raccolto una vittoria, quattro pareggi e due sconfitte, il neo condottiero dei veneti avrà l’arduo compito di risollevare la squadra, al momento terzultima in classifica con appena 5 punti e che ha maturato una sola vittoria, quella contro la Sampdoria. Fatale a Cioffi l’ultima sconfitta, quella maturata contro la Salernitana, in pieno recupero grazie al gol di Dia che ha mandato in paradiso i granata e all’inferno i gialloblù. Una sfida complicata per il nuovo tecnico, che sarà subito atteso da un crash test di un certo spessore. Gli scaligeri, domenica sera alle ore 20.45, riceveranno infatti al ‘Bentegodi’ il Milan campione d’Italia, proprio una delle squadre in cui l’ex difensore ha militato in carriera.

Verona, ufficiale: si riparte da Bocchetti, ma non sarà da solo

La pista ‘interna’ ha alla fine prevalso sulle altre opzioni che erano circolate in questi giorni per la panchina veronese. Tanti i nomi accostati ai gialloblù, da Paulo Sousa ad Aurelio Andreazzoli, fino a Davide Ballardini. Alla fine, la dirigenza ha compiuto una scelta per cercare di ritrovare parte delle alchimie che si erano create lo scorso anno, anche se naturalmente la rosa a disposizione è molto diversa da quella su cui potevano contare Bocchetti e Tudor un anno fa. L’ex difensore farà il suo debutto in panchina da capo allenatore in Serie A, come detto, domenica sera, ma si trova in una situazione particolare. Infatti, non è ancora in possesso del patentino, non essendosi ancora iscritto al corso UEFA Pro per allenatori, cosa che potrà fare soltanto al termine dell’attuale stagione. Dalla FIGC, arriverà una deroga per permettergli di allenare fino a fine mese, dopodiché il club dovrà procedere all’affiancamento di Bocchetti con un ‘tutor’ come primo allenatore.