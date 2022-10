L’allenatore anticipa tutti: addio UFFICIALE

Arriva la parola ‘fine’ sull’avventura di Marcelo Gallardo sulla panchina del River Plate. Il tecnico argentino in conferenza stampa annuncia l’addio

Un ciclo di successi e vittorie si chiude dopo più di otto anni. Si tratta di quello di Marcelo Gallardo da allenatore del River Plate. La bomba del pomeriggio arriva direttamente dall’Argentina con il tecnico sudamericano che ha messo ufficialmente la parola fine sulla sua bella avventura ai Millionarios. Si tratta di uno dei cicli più vincenti in Sudamerica partito nel giugno 2014 e che si esaurisce con l’annuncio odierno, anche se l’addio in sè non si consumerà immediatamente.

La separazione tra Gallardo e il River Plate, club con cui ha vinto per ben due volte la Copa Libertadores, avrà luogo alla scadenza del contratto prevista per il 31 dicembre 2022.

Calciomercato, UFFICIALE: Gallardo saluta il River Plate

Un nome dunque importantissimo per il calcio sudamericano quello di Marcelo Gallardo che quasi un anno fa fu promosso a pieni voti dall’ex juventino David Trezeguet proprio per la panchina della Juventus, che per ora però resta nelle mani di Allegri.

Attestati di stima da ogni dove per un tecnico capace anche di portare a casa una Sudamericana, tre Recopa e tre coppe d’Argentina e che oggi ha posto il punto sulla sua meravigliosa storia in sella al River Plate. Un po’ a sorpresa in conferenza stampa Gallardo ha detto: “Sarò breve. Sono qui per fare un annuncio in modo chiaro. Non rinnoverò il mio contratto, che scade il prossimo dicembre. È una delle decisioni più difficili della mia vita. Mi prenderò una breve pausa. Al di là dell’annuncio, sono qui per ringraziare le persone che si sono fidate di me, Enzo, Jorge, Matías, l’intero gruppo dirigente per avermi dato l’opportunità di esprimermi con totale libertà di sviluppare il nostro lavoro”.

Una bella storia d’amore che merita i giusti ringraziamenti: “Vi ringrazio dal profondo del cuore per una tale dimostrazione di affetto che avete dimostrato a me e a tutto il mio gruppo di lavoro. Terminerò il mio rapporto contrattuale di conseguenza, come dovrebbe essere, è molto probabile che domenica farò la mia ultima partita al Monumental. Vi ringrazio per tutto l’affetto che mi hai dato. È stata una bella storia”.