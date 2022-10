“C’è ancora tempo”: l’annuncio improvviso su Mbappe

Per Kylian Mbappe il momento è particolarmente complicato ed ora arriva l’annuncio che in pochi si aspettavano: “C’è tempo…”

Pareggio in Ligue 1, pareggio in Champions. Gli ultimi giorni del Paris Saint-Germain non sono stati certo semplici. La squadra di Galtier è stata fermata prima dal Reims con la tanto contestata espulsione di Sergio Ramos a far scoppiare la polemica, poi è stata rimontata dal Benfica.

Proprio in Champions a segno è andato Kylian Mbappe che con la rete contro i portoghesi ha toccato 31 gol nella massima competizione europea, diventando il miglior marcatore nella storia della società parigina, staccando Cavani. Un record, ottenuto ad appena 22 anni, che arriva in un momento complicato per l’attaccante.

Da settimane si parla di rapporti deteriorati tra Mbappe e il resto del gruppo, in particolare trova spazio sulle prime pagine dei quotidiani d’Oltralpe i presunti dissidi con Neymar. Inoltre altro tema caldo è quello del futuro del forte e giovane attaccante parigino. Mbappe nelle ultime settimane ha chiarito di voler giocare con un vero centravanti e che non gradisce essere schierato da prima punta, tanto da essere pronto ad andare via se le cose non dovessero cambiare.

Calciomercato, Mbappe in bilico: interviene la madre

Ecco allora che sono partite voci su un possibile addio, nonostante il faraonico rinnovo firmato da poco. Un rinnovo che ha impedito il suo trasferimento a zero al Real Madrid, ma non ha sopito l’interesse del presidente Perez e non ha stoppato le voci su una cessione sempre possibile.

E in questo scenario è intervenuta Fayza Lamari, mamma del 23enne, che a margine di un evento che si è tenuto a Mimes ha parlato anche del campione del Psg. “Il calcio è tanto per lui – le sue parole – . Sono davvero felice, da ex sportiva, quando è campione del mondo, ma ciò che mi rende davvero orgogliosa è l’uomo che è diventato. C’è ancora tempo per diventare uomo ma oggi sono orgogliosa di lui”. Parole al miele quindi che rappresentano un momento di tranquillità per Mbappe in giorni particolarmente complicati e carichi di polemiche.