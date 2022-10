Ribaltone Kroos: incontro imminente per la firma

Kroos a sorpresa: le indiscrezioni che trapelano dalla Germania cambia tutto. Dalle parole ai fatti: gli ultimi dettagli.

Un gigante del Real Madrid. Forse è anche difficile definire l’importanza che per i Blancos ha ricoperto la solidità di Toni Kroos nell’epopea di successi delle Merengues dell’ultimo decennio. Autentico punto di riferimento dentro e fuori dal campo, l’ex Bayern è stata una delle pedine a cui Carlo Ancelotti si è affidato costantemente per dare equilibrio e solidità ad un reparto impreziosito anche dalla presenza di Modric e Casemiro (ceduto quest’estate).

Fino a poco tempo fa si pensava che le strade del Real e di uno dei suoi gioielli più fulgidi potessero separarsi in estate. In effetti, Kroos è legato al club spagnolo da un contratto in scadenza nel 2023. Sebbene Carlo Ancelotti in più di una circostanza avesse aperto le porte alla firma immediata del centrocampista tedesco, non era mai stato fissato un incontro per discutere faccia a faccia del prolungamento. Non è un caso, ad esempio, che Kroos sia stato accostato (con molta poca convinzione) a diversi club di Premier e alla Juventus, con i bianconeri che però non hanno mai seriamente pensato di affondare il colpo.

Calciomercato, svolta Kroos: incontro per la firma

Addirittura erano circolate delle voci inerenti un possibile approdo del classe ’90 in MLS. Ipotesi mai presa in considerazione in maniera importante da Kroos, che potrebbe scrivere un’altra pagina di storia con il Real Madrid. Secondo quanto riferito da Sky.de, infatti, ci saranno dei contatti in merito ad un possibile prolungamento per un’altra stagione dell’avventura di Kroos al Real: il centrocampista, dunque, potrebbe firmare un contratto fino al 2024.

Il summit risolutivo, sotto questo punto di vista, non dovrebbe tardare ad arrivare. L’intenzione di tutte le parti in causa, infatti, è quella di pervenire alla fumata bianca risolutiva in tempi relativamente brevi, per poter programmare al meglio le prossime mosse. Il restyling avviato negli ultimi anni dal Real non dovrebbe dunque toccare Kroos: anche grazie alla volontà granitica del diretto interessato, il centrocampista è pronto a legarsi al club iberico ancora per un anno.