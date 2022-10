Juventus, Tuchel ‘ingolosito‘: nuova panchina a sorpresa

Calciomercato Juventus, colpo di scena Tuchel: opzione a sorpresa per il tecnico tedesco, accostato anche ai bianconeri.

Piove sul bagnato in casa Juventus. Il clamoroso tonfo patito in casa del Maccabi Haifa non ha portato al ribaltone che tanti tifosi bianconeri si auspicavano, ma è chiaro che la situazione può rapidamente involvere nel caso in cui Vlahovic e compagni non dovessero invertire il trend.

Anche in Israele la “Vecchia Signora” è apparsa costantemente in balia dell’avversario, non riuscendo mai ad imbastire trame di gioco convincenti. Il Maccabi ha avuto vita fino troppo facile nell’inaridire le fonti di gioco avversario, con un pressing condotto ad alti ritmi che ha soffocato le linee di passaggio che con molta fatica i centrocampisti della Juventus hanno provato a disegnare. Agnelli ha nuovamente difeso Allegri, con lo stesso tecnico livornese che ha dichiarato di non aver mai pensato all’opzione dimissioni. Legato a “Madama” da un contratto in scadenza nel 2025, l’ex allenatore del Milan resta il primo nome attorno al quale provare a far ripartire un progetto che per adesso non ha portato i risultati sperati.

Calciomercato Juventus, svolta Tuchel: cosa sta succedendo

Agnelli ha ribadito la fiducia ad Allegri, che però continua ad essere al centro di voci piuttosto importanti. Ed ecco che nelle ultime ore è ritornata prepotentemente in auge almeno da un punto di vista mediatico un possibile ribaltone in casa Juve. Tra i nomi accostati alla panchina bianconera è impossibile non menzionare il profilo di Tuchel, esonerato dal Chelsea qualche settimana fa. Il tecnico tedesco è stato accostato anche a Bayern Monaco e Real Madrid. Tuttavia, per l’ex allenatore dei Blues potrebbe configurarsi una nuova opzione a sorpresa.

Come riferito dalla BILD, infatti, Tuchel potrebbe anche entrare nell’ordine di idee di allenare la Nazionale inglese. Del resto, la posizione di Southgate non è affatto tranquilla, al punto che diversi supporters dei “Tre Leoni” ne paventavano un addio a stretto giro di posta. Impossibile che il ribaltone in panchina possa concretizzarsi prima dei Mondiali: tuttavia, nel caso in cui l’Inghilterra non dovesse riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati.