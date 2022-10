Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 12 ottobre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 12 ottobre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Tiene banco ovviamente la serata di ieri in Champions League, molto amara per i colori italiani. Innanzitutto per la Juventus, battuta clamorosamente in casa del Maccabi Haifa: “Vergogniamoci” è il titolo della ‘Gazzetta dello Sport’ che riprende le dichiarazioni di Andrea Agnelli a fine partita. Amarezza di altro genere invece per il ko del Milan con il Chelsea, per via del discutibile rigore più rosso comminato a Tomori dall’arbitro Siebert: “Che furto!“. Spera in una serata diversa l’Inter: “A tutta nella bolgia del Camp Nou. Lautaro: “Non firmo per il pari””.

Il ‘Corriere dello Sport’, per il titolo principale, si basa sempre sulle frasi del presidente bianconero a fine partita: “Mi vergogno”. C’è però la conferma di Allegri: “I conti a fine stagione“. In basso, titoli dedicati a Inter e Napoli, a caccia di risultati positivi stasera: “Inter, brivido Camp Nou: “Pronti all’impresa”” e “Il Napoli avverte l’Ajax: “Non facciamo calcoli””.

Su ‘Tuttosport’, dura critica al momento della Juventus dopo il disastro di ieri: “La vergogna non basta”. In taglio basso, il commento all’altra sconfitta, quella del Milan, mentre l’Inter prepara la sfida decisiva con il Barcellona: “Milan rosso di rabbia. Barça-Inter, alta tensione“.

Rassegna stampa di mercoledì 12 ottobre 2022: le prime pagine dei quotidiani esteri

Per la nostra rassegna estera, ci concentriamo oggi sui titoli dei quotidiani spagnoli, tra mercato e partite di Champions League. ‘Marca’ apre a tutta pagina con il caso Mbappé, ‘esortandolo’ a prendere una decisione definitiva sul suo futuro: “Aclarate de una vez” rivolto all’attaccante del Psg che può dire addio in inverno (verso il Real Madrid?) come rivela l’esclusiva del quotidiano. ‘Sport’ invece, su Barcellona-Inter di questa sera, titola “Solo vale ganar“: per i blaugrana, effettivamente è una sfida senza ritorno.