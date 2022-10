Terremoto Allegri-Vlahovic: “E’ lui il peccato originale della Juventus”

Juventus in crisi nera, le ragioni delle difficoltà bianconere: non solo Allegri, anche Vlahovic chiamato in causa (suo malgrado)

Altro naufragio della Juventus, in casa del Maccabi Haifa. Che quanto al percorso in Champions League ha il sapore del tonfo definitivo: eliminazione europea ormai a un passo, già alla fase a gironi, un fallimento che non corrisponde a quelle che erano le aspettative dell’ambiente.

Quella maturata in Israele è la quinta sconfitta stagionale in totale su 13 gare disputate. Un ruolino di marcia, quello degli uomini di Allegri, inquietante anche in prospettiva. Se la squadra bianconera si prepara a lasciare l’Europa per questa stagione, rischia altrettanto seriamente di non ritrovarla per la prossima, visto il distacco già notevole accumulato in campionato dalle prime posizioni. Non si vedono segnali di risalita, i problemi sembrano accumularsi e la squadra arrotolarsi sempre di più su se stessa. Con errori da parte di tutte le componenti che appaiono evidenti e che partono da lontano, coinvolgendo non solo staff tecnico e dirigenza ma anche i giocatori su cui si puntava maggiormente. Come Dusan Vlahovic, che avrebbe dovuto essere il trascinatore di questa squadra. E che pur non avendo un rendimento disastroso in assoluto (6 reti fin qui), porta sulle sue spalle una sorta di ‘peccato originale’.

“Ecco la colpa principale di Allegri”: nasce tutto dall’arrivo di Vlahovic

Ne parla sul suo editoriale sul ‘Corriere dello Sport’ Ivan Zazzaroni, che non è certo tenero nell’individuare le responsabilità, in casa Juve, di questo momento. “Non può più bastare il ricorso alle assenze pesanti o a un mercato fatto con poco per via della maxi-spesa di gennaio, quello che si vede in campo è sconsolante. Ma una squadra insufficiente partorisce solo prestazioni insufficienti. In estate avevo scritto che questa Juve mi sembrava più debole della precedente: la principale colpa di Allegri è di averla avallata. L’assenza di qualità è impressionante, il difetto sul piano della preparazione è evidente. Non bisogna dimenticare che quando a gennaio la Juve prese Vlahovic strapagandolo e al tempo stesso riducendo i margini di spesa, nessuno ebbe il coraggio o la lungimiranza di criticare l’operazione. L’apprezzamento fu generale, gli schiaffi e le offese li prese la Fiorentina di Commisso“.