Sarri contro il turnover: stoccata di Basic in conferenza

La Lazio domani affronterà lo Sturm Graz in un match fondamentale per il cammino in Europa League: Sarri e Basic parlano in conferenza stampa

Sta volando la Lazio di Maurizio Sarri in queste ultime giornate di Serie A. La squadra biancoceleste arriva infatti da tre vittorie consecutive in campionato per 4-0, stabilendo un nuovo record. In Europa League però la squadra di Sarri deve cercare di trovare la stessa continuità del fine settimana e la partita di domani contro lo Sturm Graz sarà fondamentale per il passaggio del turno come prima del girone.

Nella consueta conferenza stampa il tecnico Maurizio Sarri ha analizzato la partita affermando: “Dobbiamo dare il massimo perché l’avversario non è per niente abbordabile, come conferma la partita di settimana scorsa in Austria. Lo Sturm è una squadra fisica, con alcuni giocatori di qualità. Infatti non a caso sta lottando con il Salisburgo per il titolo”.

Torna sulla vittoria di Firenze: “Abbiamo vinto in maniera netta, ma la prestazione è stata buona solo a livello tecnico. Ci siamo abbassati e abbiamo concesso troppo. Se la Fiorentina avesse sfruttato le occasioni si sarebbe messa male”.

Sulla possibilità di fare turnover spiega: “La parola turnover mi sta sul c… In Inghilterra giocano sempre gli stessi e hanno anche più partite di noi”.

Su Milinkovic-Savic: “Ha dati straordinari, ma alcuni sono da migliorare come le palle perse. Ha ancora margini di miglioramento”.

Lazio-Sturm Graz, Basic lancia la frecciata a Sarri: “Speravo di giocare di più”

In conferenza stampa con Maurizio Sarri c’è anche Toma Basic, che lancia subito una stoccata al tecnico vicino a lui: “Pensavo di giocare di più. Il mio futuro è alla Lazio, cercherò di cogliere al meglio le opportunità che mi verranno date, già dalla partita di domani se il mister mi farà giocare”. Proprio il tecnico poco prima aveva detto su di lui: “A Toma manca un pizzico di personalità, ultimamente ha giocato poco per scelta mia ma è un giocatore che può fare tutto”. Dunque un botta e risposta che però conferma come il rapporto tra i due sia completamente sincero.