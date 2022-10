Una big europea “gufa” Allegri: ecco perché sperano nell’esonero

Il momento delicato della Juventus può avere ripercussioni anche sul mercato di gennaio: ecco chi ‘spera’ nell’esonero di Allegri

Crisi conclamata quella della Juventus, la pesante sconfitta per 2-0 in casa del Maccabi Haifa avvenuta ieri sera scrive quasi certamente già la parola fine sull’avventura in Champions League dei bianconeri. E apre interrogativi piuttosto inquietanti sul prosieguo della stagione.

La prestazione sconcertante con gli israeliani, nettamente la peggiore in un inizio di stagione già costellato da prove di basso profilo, ha mostrato chiaramente che la Juventus è finita in un abisso dal quale appare difficile risalire. Il presidente Agnelli nonostante tutto ha confermato la fiducia ad Allegri, ma è evidente che, di questo passo, la posizione del tecnico livornese potrebbe non essere più così salda a breve. Se a novembre, all’eliminazione dalla Champions, si unisse una classifica ancor più deficitaria in campionato, Allegri potrebbe effettivamente saltare. L’esonero dell’allenatore, nel medio periodo, è una ipotesi da non escludere, se non dovesse esserci nemmeno un accenno di inversione di tendenza rispetto a un rendimento fin qui disastroso. E, al di fuori della Juventus, c’è chi ‘spera’ che Allegri possa dire addio alla panchina.

Juventus, l’addio di Allegri può far tornare Zakaria

In chiusura di mercato, Denis Zakaria ha salutato, dopo appena otto mesi (era arrivato nel corso del mercato di gennaio) Torino, ceduto al Chelsea. Ma l’esonero di Thomas Tuchel, pochi giorni dopo, a seguito della sconfitta contro la Dinamo Zagabria, lo ha fatto finire ai margini della rosa dei ‘Blues’. Finora è rimasto sempre in panchina nei quattro impegni dei londinesi in Champions League e addirittura in Premier League non è mai stato neanche inserito nella lista dei convocati. Il nuovo tecnico Graham Potter non lo considera all’interno dei suoi piani, tanto da avergli preferito, per la convocazione in campionato, il giovane Chukwuemeka. Dunque, secondo ’90min.com’, a Londra starebbero pensando all’interruzione anticipata del prestito a gennaio, rimandando lo svizzero indietro. In tal senso, Zakaria potrebbe ritrovare spazio a Torino, qualora Allegri venisse esonerato e arrivasse un nuovo allenatore che pensasse di poter contare sulle sue qualità.