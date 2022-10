In Serie A nasce un nuovo campione: oltre 100 milioni per l’addio

Il Napoli vince e diverte. In Europa nasce una nuova stella, destinata a valere tantissimo. Le big sono pronte a bussare alla porta di De Laurentiis

E’ un Napoli straripante. Anche stasera, contro l’Ajax, nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League, la squadra di Luciano Spalletti è riuscita a mettere subito in discesa la partita.

Gli azzurri sono partiti fortissimo, trovando il gol sull’asse Zielinski-Lozano, poi ci ha pensato Raspadori, su assist del solito Kvaratskhelia a trovare il raddoppio. Tutto in soli 16 minuti.

Gli olandesi hanno provato a reagire ma al Maradona ad emergere è stato ancora una volta il talento del georgiano. Il classe 2001 ha letteralmente seminato il panico, saltando gli avversari come fossero birilli e facendo esaltare il Maradona. Kvaratskhelia ha avuto un inizio di stagione devastante: ha subito conquistato tutti con le sue giocate e i numeri sono da vero campione. In dodici partite, tra Champions League e Serie A, è andato a segno sei volte e realizzato sei assist. Numeri che sta già migliorando, come detto, in serata è arrivato, un altro passaggio vincente, quello per Raspadori, e un gol.

Il Napoli è oggi una macchina perfetta, è un rullo compressore che non sembra avere rivali. In Italia è al primo posto in classifica, in Europa ha sempre vinto con risultati netti. Lo ha fatto contro il Liverpool e poi contro i Rangers e l’Ajax. Impossibile passare inosservati e siamo certi che il mondo si sta accorgendo del talento di Kvaratskhelia.

Calciomercato Napoli, boom Kvaratskhelia: prezzo alle stelle

Oggi non si può fare una valutazione precisa del calciatore georgiano ma se dovesse continuare così, 100 milioni di euro potrebbero essere anche pochi. La storia ci insegna che per il Napoli e Aurelio De Laurentiis nessuno è incedibile. Siamo certi che ben presto le big europee, a partire da Psg e Chelsea, senza dimenticare il Barcellona, busseranno alla porta del club partenopeo.

Kvaratskhelia è legato al Napoli da un contratto lungo, fino al 30 giugno 2027. I tifosi azzurri, dunque, per il momento, possono stare più che tranquilli e godersi le giocate del loro nuovo campione.