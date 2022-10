Lo scaricano subito e gratis: aria di scippo tra Juve e Milan

Il futuro di un calciatore di livello internazionale resta in bilico: la lotta è aperta tra Milan e Juve per assicurarsene le prestazioni

Il Chelsea ieri è passato anche in casa del Milan in Champions League e questo è un dato di fatto, anche alla luce del cartellino rosso sventolato in testa a Fikayo Tomori.

Le due squadre, però, non si sono limitano solo alle questioni di campo e lì l’asticella è andata nettamente verso i Blues, perché ci sono temi importanti sul calciomercato che potrebbero infiammarsi nelle prossime settimane, già a partire da gennaio. Infatti, il nome di Hakim Ziyech potrebbe presto tornare a scaldare la dirigenza dei rossoneri che già la scorsa estate si era fatta viva per prelevare il trequartista dal Chelsea. Ora ci sono novità sul destino dell’ex Ajax. Infatti, il calciatore marocchino, secondo quanto riporta ’90 min’, potrebbe partire in prestito o addirittura a titolo definitivo. Infatti, Todd Boehly potrebbe avere tutta l’intenzione di cedere il calciatore per liberare spazio in rosa e reinvestire nel reparto offensivo, su talenti come Benjamin Sesko e Christopher Nkunku. Una situazione che, a questo punto, potrebbe non interessare solo il Milan, ma anche la Juve.

La Juve si intromette per Ziyech: è sfida con il Milan

Dopo il confronto dell’ultima giornata di Serie A, i bianconeri e i rossoneri potrebbero tornare a sfidarsi anche sul calciomercato e, in particolare, per il futuro di Ziyech. Angel Di Maria, ieri contro il Maccabi Haifa, ha riportato un altro problema muscolare e, in generale, il contratto dell’argentino costringe la Vecchia Signora a operare in entrata per la prossima stagione.

In tal senso, il marocchino sarebbe un profilo ideale per aumentare il tasso tecnico a disposizione di Allegri e dei bianconeri e sicuramente un calciatore che ha davanti diversi anni di carriera. Per questo, bisognerà prestare grande attenzione all’intromissione della Juve, anche se l’agente del trequartista lo proporrà a diversi club in sede di calciomercato. Il nuovo intreccio è servito in sede di trattative e vedrà sfidarsi il Milan e i torinesi, ancora una volta.