“Doveva spaccare la porta”: nuova bufera sul nerazzurro

Nuova bufera sul nerazzurro nel corso del primo tempo di Barcellona-Inter: “Doveva spaccare la porta”. Le reazioni social

L’Inter è in svantaggio al Camp Nou nel finale del primo tempo del match di Champions League. A sbloccare il match è stato Dembele su un’invenzione di Raphinha e l’assist di Sergi Roberto.

Non mancano i rimpianti per Simone Inzaghi, con i nerazzurri che sullo 0-0 sono andati vicinissimi al vantaggio sugli sviluppi di un calcio di punizione. Prima la sfortunata traversa di Dzeko, poi un clamoroso tap-in mancato da Stefan de Vrij. Ad un passo dalla porta, il difensore olandese ha mancato la palla e non è riuscito a ribadire in rete. Un errore pesantissimo in un match come quello del Camp Nou, dove le occasioni si contano sulle dita di una mano. Sui social, i tifosi dell’Inter non hanno perdonato l’errore dell’ex Lazio, scagliandosi contro il centrale che sta anche attraversando un momento piuttosto complicato. De Vrij sta facendo parlare di sé anche in sede di calciomercato, con un contratto in scadenza nel prossimo giugno.

Barcellona-Inter, clamorosa occasione per de Vrij: i tifosi non lo perdonano

Su Twitter, ecco le reazioni più significative dei tifosi nerazzurri raccolte da Calciomercato.it.

Non so se piangere di più per il palo o per il liscio di De Vrij. #BarcaInter — LetyCanto (@LetyCanto) October 12, 2022

siamo 0-0 perche devrij da 0 metri ha svirgolato — lekima (@scvgliaa) October 12, 2022

Ma che liscio ha fatto De Vrij. — Riccardo (@Dulafive) October 12, 2022

Colpo di testa di Dzeko, traversa, linea di porta e De Vrij che calcia l’aria a 1 cm dalla linea di porta a botta sicura… — Enry (@Enry_Inter93) October 12, 2022

De Vrij da quella posizione doveva spaccare la porta — Fabrizio Interista (@fabryforzainter) October 12, 2022

No De Vrij completamente sfasato stasera, altro passaggio elementare sbagliato #BarcaInter —  Paradise Ebbasta  (@ParadiseEbbasta) October 12, 2022

Ma de vrij è del mestiere? — il Maestro Canello (@gpolonijo) October 12, 2022

Ma De Vrij dove li ha lasciati i piedi? #BarcaInter — Artemio M (@ArtemiosMi) October 12, 2022