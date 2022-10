Tapiro d’oro per Totti: “Non lo dica a Ilary altrimenti lo fa sparire”

Francesco Totti sta vivendo un momento personale molto particolare e intanto da Striscia la Notizia arriva un nuovo Tapiro d’oro. Alla consegna ci ha pensato naturalmente Valerio Staffelli

Ritiratosi dal calcio giocato ormai da qualche anno, Francesco Totti nell’ultimo periodo è tornato suo malgrado agli onori della cronaca ma non per vicende legate al campo. L’ex capitano della Roma sta infatti attraversando un momento personale piuttosto particolare in virtù della fine dallo storico rapporto con la moglie Ilary Blasi. I due vivono ancora nella casa dell’Eur con i figli, senza incrociarsi mai.

Il 14 ottobre inoltre l’ex coppia si rivedrà anche in tribunale per l’ormai nota vicenda dei rolex rimossi dalla cassetta di sicurezza. Tutto andrà risolto in qualche modo prima poi di passare alla separazione vera e propria che inevitabilmente condizionerà la vita di entrambi.

Intanto lo stesso Francesco Totti è stato raggiunto da Valerio Staffelli che gli ha consegnato il famigerato Tapiro di Striscia la Notizia proprio per la questione legata ai rolex. Il servizio completo andrà in onda mercoledì 12 ottobre su Canale 5 alle ore 20.35 nel noto programma satirico, ma sono già arrivate alcune anticipazioni Mediaset.

“Non lo dica a Ilary, altrimenti le fa sparire anche questo…”, dice Valerio Staffelli a Totti al momento della consegna del tapiro. Lo stesso inviato ha quindi incalzato: “Lei è della Magica, ma la magia l’ha fatta Ilary che le ha fatto sparire tutti gli orologi”. La risposta di Totti è sibillina: “Dici? Vediamo…”. A quel punto lo stesso Staffelli chiede a Totti un parere in merito agli sfottò dei tifosi laziali o i post social della stessa Ilary. L’ex capitano giallorosso ha quindi concluso: “Non guardo niente, né gli uni né gli altri. Sto sopra le parti”.