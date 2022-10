Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi dell’11 ottobre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 11 ottobre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Serata di Champions League e di impegni importantissimi per le squadre italiane. La ‘Gazzetta dello Sport’ titola “L’Europa ci chiama“. Il Milan affronta il Chelsea a San Siro: “Pioli con Leao e pronte nuove diavolerie per il ribaltone”. Mentre la Juventus, in Israele con il Maccabi Haifa, deve vincere a tutti i costi: “Bivio Champions, dentro o fuori. Riecco Di Maria“. Spazio in prima pagina anche per Inter (“Inzaghi, muro con il Barça: sfida anche Spalletti e Conte“) e Napoli (“Calcio totale con 12 in gol. E arriva pure Osimhen“), che giocheranno domani.

Il ‘Corriere dello Sport’ apre con il match decisivo della Juventus: “Max senza appello“. Per Allegri, la sfida delle 18.45 con il Maccabi non si può fallire. In alto, l’infortunio di Dybala, di cui si saprà di più oggi: “Dybala, sospetta lesione. Ma lui sogna il derby“. In basso, l’esito del Monday Night di campionato: “E’ una Lazio meravigliosa. Viola travolta, Sarri terzo“, per celebrare il 4-0 dei biancocelesti in casa della Fiorentina.

Su ‘Tuttosport’, la Juventus si affida a Di Maria per tenere vivo il sogno qualificazione agli ottavi di Champions: “L’esorcista“. “Chelsea, ti facciamo Blues!“, racchiude l’ottimismo del Milan per la sfida con i londinesi.

Rassegna stampa di martedì 11 ottobre 2022: le prime pagine dei quotidiani esteri

In Spagna, il mercato domina la prima pagina del quotidiano catalano ‘Sport’, che in chiave Barcellona si dedica agli scenari per il prossimo anno: “Objetivo 2023 fichar gratis“. Con le foto di tutti i principali obiettivi: Dalot, Inigo Martinez, Jorginho e anche Messi, per un clamoroso ritorno.

In Inghilterra, invece, il ‘Mirror’ apre con il grave infortunio di Luis Diaz: “Red Ache“. Il colombiano mancherà al Liverpool probabilmente fino a Natale, un guaio per Klopp in ottica campionato e Champions League.