Nuovo attacco frontale a Neymar: “In campo è davvero sgradevole”

Neymar, avversario della Juventus in Champions, ancora nell’occhio del ciclone: “È negativo per una grande squadra”

Essere un fuoriclasse sul rettangolo verde non sempre equivale ad esserlo a livello umano. Tanti grandi campioni non sono stati degli esempi positivi fuori dal campo, ma anche questo fa parte del gioco. Uno dei massimi esponenti di questa categoria, negli ultimi anni, è stato certamente Neymar.

O’Ney col pallone tra i piedi è un giocatore unico nel suo genere, in grado di generare una giocata vincente in qualsiasi situazione e zona del campo. Un vero genio del pallone, un fuoriclasse che ha vinto tutto col Barcellona e che col Brasile si avvicina sempre di più a battere ogni record. Intanto, però, i suoi comportamenti con gli avversari non passano inosservati e una delle leggende del mondo del calcio ha riservato parole durissime nei suoi confronti. Si tratta di Marco Van Basten, che ha voluto redarguire con forza la stella del Paris Saint-Germain.

Van Basten durissimo con Neymar: “Trovo fastidioso il suo comportamento, è davvero sgradevole”

Marco Van Basten è stato uno dei signori del calcio mondiale: un campione in grado di vincere tre volte il Pallone d’Oro e incantare il mondo con le sue giocate. I tifosi del Milan ancora lo ricordano come uno dei più grandi giocatori ad aver indossato la maglia rossonera. Ai microfoni di ‘Ziggo Sport’ ha rivelato di mal-sopportare gli atteggiamenti di Neymar, commentando l’ultima partita contro il Reims: “Trovo fastidioso il comportamento dei giocatori del Paris Saint-Germain, in particolare Neymar. È lui a iniziare a comportarsi così, incoraggiando gli altri ad avere comportamenti cattivi. Penso sia negativo per una grande squadra”.

Van Basten, poi, aggiunge altre critiche al brasiliano, prossimo avversario di Benfica e Juventus in Champions League: “Un secondo prima fa fallo su qualcuno, subito dopo si comporta da vittima. Si occupa di tutto, tranne che di calcio. Gioca con l’arbitro, con l’avversario. Sarei felice se qualcuno lo affrontasse davvero, in campo è davvero sgradevole”. Insomma, al cigno di Utrecht non piace minimamente il comportamento di O’Ney sul terreno di gioco e ci ha tenuto a farlo sapere al mondo intero.