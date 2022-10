Napoli-Ajax, la conferenza di Spalletti: “Domani come una finale”

Il Napoli dopo il successo contro la Cremonese ospita l’Ajax in Champions League per la quarta giornata della fase a gironi. In conferenza stampa la parola va a Luciano Spalletti

È tempo di tornare a calcare i palcoscenici della Champions League per il Napoli che nelle prime tre giornate della fase a gironi ha fatto pieno carico di punti. Tris di vittorie in altrettante gare con la bellezza di tredici reti fatte e sole due subite per la macchina da gol di Luciano Spalletti che è anche reduce dal successo in trasferta sul campo della Cremonese in Serie A, che ha dato dopo nove turni la vetta solitaria della classifica.

Domani sera al Maradona arriverà invece l’Ajax per il quarto turno di Champions, dopo il 6-1 della gara d’andata della scorsa settimana. Una sfida comunque da non sottovalutare per i partenopei che hanno appena perso Rrahmani. Alla vigilia della partita ha preso la parola Luciano Spalletti in conferenza stampa in compagnia di Giacomo Raspadori.

L’attaccante azzurro ha detto: “Il segreto è essere sempre a disposizione del gruppo. Il risultato di un singolo non è determinante se non passa attraverso il lavoro del collettivo. Si gioca ogni tre giorni la competizione è una cosa sana che aiuta la crescita del gruppo. Avere la fiducia del mister è importante. Sentirsi all’altezza del gruppo è fondamentale. Dobbiamo alimentare la mentalità che stiamo costruendo partita dopo partita”.

Napoli-Ajax, parola a Spalletti: “Non facciamo calcoli”

Spazio poi all’intervento di Luciano Spalletti: “Domani ci giochiamo la qualificazione al Maradona con lo stadio pieno. Sappiamo quella che sarà la loro reazione. Dobbiamo interpretarla come se fosse una finale e dobbiamo metterci dentro tutto l’atteggiamento carico di voglia e di fame di una finale senza fare nessun tipo di calcolo. Sarebbe un errore andare a modificare la nostra ricerca di risultato”.

Spalletti ha proseguito: “Osimhen è già un punto di forza perché è un calciatore top. Rrahmani? Sono cose che succedono a tutti e possono succedere. Ci dispiace perchè è una perdita importante. Per il resto abbiamo delle carte importanti da giocarci. Non avremmo problemi a mettere una formazione di tutto rispetto. Domani sera dobbiamo approcciare alla gara nella maniera corretta. Il ritmo delle gare europee è molto alto”.

FORMAZIONE – “Sicuramente qualcosa cambierà, ma meglio non dire cosa. Attaccanti? Siamo fortunati, abbiamo tre attaccanti con caratteristiche differenti e possiamo avere la totalità delle qualità della prima punta”.