Maccabi-Juventus, cacciati in due: “Sempre in ritardo”

La Juventus è sotto contro il Maccabi Haifa dopo pochi minuti dall’inizio e già in due vengono cacciati: “Sempre in ritardo”

La Juventus gioca una partita fondamentale per il suo cammino in Champions League contro il Maccabi Haifa. La squadra bianconera deve assolutamente vincere per sperare di qualificarsi per la prossima fase della competizione, ma la partita inizia subito in salita.

Infatti dopo sei minuti gli israeliani passano in vantaggio con il gol di Atzili, che di testa supera un colpevole Szczesny. Sui social inevitabilmente le critiche iniziano a fioccare sia per l’estremo difensore che per Daniele Rugani, quest’oggi titolare al posto di Bremer, che si è fatto superare nello stacco di testa dal giocatore del Maccabi.

Maccabi-Juventus, bianconeri sotto: Szczesny e Rugani al centro delle critiche

La Juventus fatica a reagire e anche in Israele contro il Maccabi Haifa sta soffrendo ed è sotto nel punteggio. Dopo soli 6 minuti è arrivato il gol di Atzili che complica molto il match e dunque anche la qualificazione agli ottavi di Champions League della squadra di Allegri.

Durante la prima frazione di gioco al centro delle critiche del popolo social ci sono Wojciech Szczesny e Daniele Rugani. Il portiere polacco viene attaccato per l’intervento in occasione del gol subito, quando finisce all’interno della porta con tutto il pallone. Mentre il difensore viene criticato per essere stato sovrastato in area dall’attaccante del Maccabi e per essere poco reattivo nelle situazioni in area. Una Juventus evidentemente in difficoltà anche contro un avversario sulla carta inferiore che inevitabilmente fanno partire le critiche anche nei confronti del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri. Infatti la scelta di schierare Rugani al posto di Bremer viene poco apprezzata e capita dai sostenitori bianconeri.

Che Rugani non è degno di giocare neanche in una #Juventus così indegna, è stato già detto?#MACJUV #allegri_out #UCL — salva tutti (@salvtutti) October 11, 2022

Chi è l’unico portiere d’Europa a toccare sempre il pallone buttandoselo in porta?#szczesny #MaccabiJuve — Gabriele (@gabriluraschi) October 11, 2022

#Szczesnyout basta non se ne può più!!! — giammarco (@giammar76335294) October 11, 2022

Alex Sandro, Bonucci e Rugani non giocherebbero neanche in serie c #meviedapiagne #JuveLive — Lorssee (@LorenzoLorsse) October 11, 2022

Szczesny a tuffarsi è più lento della mia tartaruga. — BeNv3 (@Nv3Be) October 11, 2022