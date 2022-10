Bufera totale sulla Juventus: “Agnelli e Allegri, doppie dimissioni”

La Juventus non riesce più a rialzarsi dalla crisi e questa sera contro il Maccabi Haifa il tonfo è di quelli pesanti perché vuol dire allontanarsi nettamente dalla qualificazione. Agnelli e Allegri sotto la bufera

I tifosi della Juventus non ci stanno più e oggi ne è arrivata ulteriore dimostrazione. Infatti, contro il Maccabi Haifa, in quella che doveva essere una partita da dentro o fuori per la Vecchia Signora, è arrivata una sconfitta senza attenuanti.

La prestazione della squadra è stata assolutamente insufficiente, in un match che doveva essere affrontato con tutt’altro piglio e che, invece, ha portato un 2-0 sonoro e netto da chi, prima di oggi, aveva totalizzato zero punti nel girone. I tifosi erano già sul piede di guerra per il gioco espresso dai bianconeri, ma la situazione si è ulteriormente inasprita nelle ultime ore durante la partita contro gli israeliani. In molti, infatti, hanno espresso il loro dissenso via social e non ci sono affatto andati piano.

La Juventus non si rialza più: i tifosi chiedono le dimissioni di Agnelli e Allegri

In massa i supporters bianconeri stavolta non si sono accontentati del solito #AllegriOut che ormai spopola su Twitter a ogni partita dei bianconeri o quasi. Infatti, hanno iniziato a fare spopolare anche #AgnelliOut. C’è anche chi si è spinto oltre, chiedendo le dimissioni congiunte del presidente e dell’allenatore. Sicuramente la situazione è complicatissima e la stagione pare già compromessa, anche se siamo solo a ottobre. Ma soprattutto i tifosi della Vecchia Signora sembrano percepire in maniera sempre più forte lo scollamento dalla società e dalla squadra. Di seguito vi mostriamo diversi tweet degli ultimi minuti.

V E R G O G N A. B I A N C O N E R A #Juventus #AllegriOut #AgnelliOut — SenzaFiltro (@2309mail) October 11, 2022

Se non lo cacciate stasera dovete andare out tutti da agnelli ad allegri #AgnelliOUT #allegriout — Riccardo (@Riccard12846098) October 11, 2022