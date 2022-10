Tutte le possibili combinazioni per i bianconeri per centrare l’obiettivo qualificazione agli ottavi di finale

Si è fatta decisamente in salita la strada della Juventus in Champions League a causa della rovinosa sconfitta rimediata nel pomeriggio per 2-0 in casa del Maccabi Haifa. Dopo la vittoria dell’andata, la formazione di Massimiliano Allegri non è riuscita a rispettare le attese della vigilia mettendo a rischio le ultime chance di passaggio del turno.

La sconfitta incassata in Israele ha fatto sprofondare ulteriormente i bianconeri in classifica, fermi a quota tre punti insieme al Maccabi Haifa. Una serata che peggio di così davvero non poteva andare, non fosse stato però per il sorprendete risultato maturato sull’altro campo. Al Parco dei Principi, infatti, il Paris Saint Germain non è riuscito ad andare oltre l’1-1 contro un sorprendente Benfica.

Al vantaggio siglato durante il primo tempo dal dischetto da Kylian Mbappé, ha risposto nella ripresa sempre dagli 11 metri Joao Mario, per la rete del definitivo pareggio. Ancora una volta, dunque, decisivo il portoghese ex Inter, che già contro la Juventus a Torino aveva gelato su rigore il pubblico dell’Allianz Stadium. Lo stesso risultato di settimana scorsa che regala un punto per parte che avvicina sempre più i due club agli ottavi.

Champions League, la Juventus si qualifica agli ottavi se…

Sembra piuttosto chiara la situazione delineatasi dopo il quarto turno di Champions League all’interno del Gruppo H: Psg e Benfica sentono già odore di ottavi con 8 punti in classifica, mentre la Juve e il Maccabi Haifa – staccate a quota 3 punti – possono solo sperare in un miracolo a due giornate dal termine.

La squadra di Allegri, a questo punto, ha davanti a sé una sola possibilità: la Juventus si qualifica agli ottavi di finale di Champions League vincendo le prossime due gare in programma contro il Benfica e il Paris Saint Germain. Qualora i bianconeri riuscissero a totalizzare 6 punti nelle prossime due partite, dovrebbero comunque sperare che almeno tra portoghesi e francesi non vada oltre il pareggio contro il Maccabi Haifa, giocandosi poi il passaggio alle prossime fasi a seconda della differenza reti negli scontri diretti.

Champions League, Gruppo H: 1 Psg 8, Benfica 8, Juventus 3, Maccabi Haifa 3.