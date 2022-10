Salta la panchina, l’esonero è UFFICIALE

Nuovo esonero in Serie A, salta una nuova panchina: il comunicato ufficiale da parte della società

Gabriele Cioffi non è più l’allenatore del Verona. Il club gialloblù ha infatti ufficializzato l’esonero dell’allenatore toscano. Una notizia che era nell’aria: per Cioffi è stata fatale la sconfitta arrivata, praticamente allo scadere, contro la Salernitana. Il tecnico ex Udinese paga un inizio di stagione complicato, con 5 punti ottenuti in campionato nelle prime nove giornate, con la squadra in piena zona retrocessione.

Un andamento che certamente non è piaciuto alla proprietà e al presidente Setti. Ad ereditare ora la panchina gialloblù dovrebbe essere Diego Lopez: il tecnico uruguayano è pronto a tornare alla guida di un club di Serie A dopo l’esperienza dal febbraio all’agosto 2020 con il Brescia. Per lui si prospetta una prima non semplice, visto che al Bentegodi, domenica, è atteso il Milan campione d’Italia in carica.

Questo il comunicato ufficiale diramato dalla società veneta:

“Verona – Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Gabriele Cioffi dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.

Il Club gialloblù ringrazia mister Cioffi e il suo staff per il lavoro svolto”.