UFFICIALE De Rossi, prima avventura in panchina

La notizia è ora ufficiale: comincia la prima avventura in carriera in panchina per Daniele De Rossi

Comincia da Ferrara la carriera di allenatore di Daniele De Rossi. L’ex capitano della Roma è infatti il nuovo allenatore della Spal. Una notizia che era nell’aria, con il club ferrarese che ha annunciato De Rossi come nuovo tecnico: per lui contratto fino al 2024. De Rossi prende il posto dell’esonerato Venturato. La Spal è al momento al 14esimo posto in classifica in Serie B, a quota 9 punti, ma reduce da 1 solo punto conquistato nelle ultime tre gare.

De Rossi comincia dunque dai biancoazzurri la sua prima esperienza da tecnico, dopo la gavetta in Nazionale da collaboratore di Roberto Mancini. Questo il comunicato ufficiale con cui la Spal ha accolto De Rossi:

“SPAL comunica di aver affidato a Daniele De Rossi l’incarico di allenatore della prima squadra.

Il nuovo tecnico biancazzurro ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024.

Dopo aver chiuso la carriera da calciatore, De Rossi entra a far parte dello staff del Commissario Tecnico della Nazionale Roberto Mancini, insieme al quale l’11 luglio 2021 a Wembley alza il trofeo di Campione d’Europa.

Da oggi Daniele De Rossi è il nuovo tecnico della SPAL”.