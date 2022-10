“100 milioni non bastano”: affare saltato in quattro ore

Il momento difficile della Juventus fa sì che i bianconeri si guardino intorno sul mercato: ma nemmeno 100 milioni sono sufficienti

Giornata delicatissima per la Juventus, che si gioca buona parte del prosieguo della stagione, con l’impegno in Champions League di questa sera, alle 18.45, in casa del Maccabi Haifa. Match da non fallire per tanti motivi.

La classifica del girone, come noto, è in salita, occorre bissare la vittoria della settimana scorsa per avere ancora chances di passare il turno. Un pari o una sconfitta metterebbero la pietra tombale, di fatto, sulle ambizioni europee dei bianconeri, con tutto ciò che comporta. Un fallimento che sarebbe anche economico, oltre che sportivo, difficilissimo da mandare giù. La compagine di Allegri non si ritrova e occorre una svolta, a cominciare dalla gara in Israele, dopo che il ko con il Milan ha rinfocolato le critiche a tutto spiano nell’ambiente. La dirigenza inizia poi a guardarsi già intorno per il mercato, considerando che anche la situazione in campionato è tutt’altro che rosea: con sette punti di ritardo dalla zona Champions, si rischia un’altra lunga rincorsa per raggiungere anche solo l’obiettivo minimo come un anno fa.

Juventus, niente da fare per Milinkovic-Savic: “A gennaio Lotito non lo vende a prescindere”

Ecco perché in vista di gennaio è emersa l’ipotesi di una offerta alla Lazio per portare in bianconero Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è scatenato in questo avvio di stagione, con un ruolino da 4 reti e 7 assist in 12 presenze. Ma la strada per il ‘sergente’ biancoceleste appare in salita per la Juventus, per vari motivi. Furio Focolari, a ‘Radio Radio’, spiega infatti: “Credo che a gennaio non basterebbero neanche i milioni. Lotito è un personaggio particolare: a gennaio non lo dà neanche per cento milioni”. E Tony Damascelli, de ‘Il Giornale’, rincara la dose: “Se stasera la Juventus perde in Israele, deve pensare a Milinkovic? Non sanno ancora cosa hanno in tasca e si parla di Milinkovic? Ma Lotito sa che oggi il calcio è finanza. In questo momento bisogna fare i conti con l’economia mondiale. Non lo cede a gennaio? Peggio per lui. Quando ti arrivano certe offerte, a differenza di 2-3 anni fa, non devi pensare agli affetti ma agli effetti. Poi che certe offerte non arrivino da Torino è oggettivo, per vari motivi”.