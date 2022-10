La Juve ha fatto bingo: “Vai di corsa”

L’ex compagno di squadra rivela un retroscena sull’attaccante: il club bianconero nel destino del giocatore

Sono quattro in otto partite i gol realizzati da Arkadiusz Milik con la maglia della Juventus, tre in Serie A e uno in Champions League. Il polacco, arrivato negli ultimi giorni di agosto, in prestito a circa un milioni di euro, con diritto di riscatto, a sette milioni (con i bonus si arriva fino a nove), è certamente la sorpresa in positivo di questo inizio di stagione complicato dei bianconeri.

La Juventus ha deciso di affondare il colpo una volta capito che l’obiettivo principale, Memphis Depay, sarebbe stato irraggiungibile. L’olandese è così rimasto al Barcellona e l’ex Napoli è diventato un protagonista del club bianconero.

La squadra di Massimiliano Allegri non sta andando bene ma lo stesso non si può dire per Milik, che prima della partita contro il Milan, in cui non è riuscito ad andare a segno, viaggiava ad una media di un gol ogni 78 minuti, nel massimo campionato. Numeri positivi, che porteranno, verosimilmente, la Juve a riscattare il calciatore.

Milik, la Juve nel destino: la rivelazione di Llorente

D’altronde il polacco è da tempo un obiettivo della Vecchia Signora. L’ex compagno in azzurro, Llorente, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato così di Milik, svelando un retroscena di quando condividevamo lo spogliatoio. Lo spagnolo non è per nulla sorpreso di vedere Milik alla Juve: “Se ne parlava già quando eravamo insieme al Napoli – afferma Llorente -. Arek già allora sognava la maglia bianconera. Nel periodo in cui Milik e io ci allenavamo da soli, lui mi chiese un consiglio e io gli dissi: “La Juve è un club pazzesco. Se ti chiama, vai al volo”. Sono contento di vederlo felice e in forma. I bianconeri gli hanno restituito il sorriso e lui sta ripagando con i gol. Arek è un attaccante completo. E’ forte di testa, ha un grande sinistro e sa giocare a calcio”.

I numeri, fin qui, confermano che l’affare Milik sia stato certamente uno dei migliori portati a casa dalla Juventus. Il polacco oggi è considerato un titolare da Massimiliano Allegri e da qui alla fine della stagione, siamo certi, reciterà un ruolo importante.