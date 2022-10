‘Tempesta‘ Reds: Juventus e Milan spazzate via

Calciomercato Juve e Milan, l’irruzione del Liverpool è una sentenza definitiva: l’ultima indiscrezione che trapela dall’Inghilterra.

Sebbene manchino ancora diversi mesi prima dell’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, il tam tam mediatico legato ai possibili affari ancora in divenire non si è ancora esaurito. Gli addetti ai lavori sono già all’opera per non farsi trovare impreparati e capitalizzare eventuali occasioni a costi relativamente esigui.

E così, anche le big del nostro campionato monitorano con attenzione il da farsi. Non è un caso che sia Inter che Juve vogliano puntellare la mediana con ulteriori innesti di qualità. Soprattutto la zona nevralgica del campo in casa bianconera – in attesa del recupero a pieno regime di Paul Pogba – sia in una pericolosa fase involutiva. Difetti evidenziati anche a San Siro contro il Milan, con i rossoneri che sono stati a lungo padroni della metà campo avversaria. E chissà che gli interessi delle milanesi e della Juve non possano convergere per i tanti centrocampisti sul mercato che stanno calamitando le attenzioni dei top club in giro per l’Europa.

Calciomercato Juve e Milan, l’irruzione del Liverpool che cambia i piani

Uno dei profili accostati sia ai bianconeri che ai rossoneri è quello di Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano in forza all’Aston Villa è legato al club di Birmingham da un contratto in scadenza nel 2023. Esaltato da Gerrard in più di una circostanza, il mediano carioca non ha ancora rinnovato il suo contratto, ed è entrato nel mirino di diversi club inglesi. Oltre all’Arsenal, vicino a definire il suo acquisto già la scorsa estate, anche il Chelsea avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi nelle scorse settimane. Ma non è tutto. Alla luce dell’infortunio accorso ad Arthur, che dovrà stare fermo ai box dai 3 ai 4 mesi, il Liverpool potrebbe intervenire nuovamente per puntellare la propria mediana.

Tra gli obiettivi dei Reds – come riferito dal Daily Express – figurerebbero anche Douglas Luiz e Tielemans. Sia il brasiliano dell’Aston Villa che il belga del Leicester a lungo sono stati accostati alle big di Serie A. Il Milan e la Roma hanno a lungo sondato il centrocampista dei The Villans, mentre la Juve non solo monitora da tempo l’evolvere della situazione legata alla mezzala del Leicester, ma prima di affondare il colpo per Paredes ha anche provato a capire i margini di manovra per Douglas Luiz.