Dal Barcellona alla Juventus: ‘bastano’ 30 milioni di euro

Dal Barcellona alla Juventus, nuova occasione per il club bianconero in sede di mercato: ‘bastano’ 30 milioni di euro

Tra Champions League e campionato, la Juventus è chiamata a risalire la china quanto prima, ma, nonostante la preoccupazione principale sia rappresentata dalle vicende di campo, in casa bianconera si guarda anche alle prossime sessioni di mercato.

Dopo il crollo di San Siro, Allegri è con le spalle al muro in Champions: una non-vittoria, infatti, condannerebbe i bianconeri fuori dagli ottavi di finale. “Bisogna fare una prestazione compatta e ridurre gli errori. Col Maccabi è un’opportunità per rialzarci subito. È un percorso che va fatto crescendo, giorno dopo giorno. In campo non dobbiamo più fare certi errori, come successo sabato col Milan e tante altre volte in questa stagione”: alla vigilia del match, nella consueta conferenza stampa della vigilia, il tecnico si è fatto sentire con i suoi chiedendo di eliminare tutti gli errori commessi finora. Sul momento di crisi: “Non bisogna avere alibi, dobbiamo andare in campo e fare il massimo delle nostre possibilità. Tutti vogliamo riportare la Juventus ai livelli che le competono: le altre squadre però sono cresciute e bisogna fare ancora di più rispetto al passato. Bisogna vivere di cose pratiche, è un percorso che va fatto giorno dopo giorno, mettendosi sempre in discussione e cercando di arrivare agli obiettivi”. Nel frattempo, il calciomercato invernale si avvicina e anche nella prossima sessione non mancheranno le occasioni in entrata.

Calciomercato Juve, occhi su Ferran Torres: super occasione da Barcellona

Una delle occasioni più importanti potrebbe arrivare da Barcellona, dove Ferran Torres ha già perso il posto da titolare nel nuovo Barça di Xavi, scivolando nelle gerarchie dell’attacco. L’ex Manchester City, quando chiamato in causa, non sta affatto rispettando le aspettative soprattutto in questo inizio di stagione. Secondo quanto riportato da ‘elnacional.cat’, non è così da escludere la sua partenza da Barcellona: sulle sue tracce ci sarebbe anche la Juventus, pronta a mettere sul piatto fino a 30 milioni di euro. Il cartellino di Ferran Torres è già svalutato e, stando al portale spagnolo, il club blaugrana potrebbe anche accontentarsi di tale cifra. Staremo a vedere.