Tutto da rifare per la Juventus: affare già saltato

La Juventus sta trovando difficoltà in campo e anche sul mercato potrebbe essersi complicata la situazione: affare già saltato

I bianconeri sono nel bel mezzo delle sabbie mobili. Riuscire ad uscirne non è semplice, serve pazienza e trovare l’appoggio saldo delle vittorie per i prossimi passi: questa sera contro il Maccabi Haifa è vietato sbagliare. Altrimenti, sarà già fallimento in Champions League.

Un obiettivo mancato sul campo che, però, si ripercuoterebbe anche sulle strategie societarie. Lo sanno bene Maurizio Arrivabene, Pavel Nedved e Federico Cherubini, che senza gli introiti degli ottavi di finale di Champions dovranno fare a meno di un’altra entrata importante. Uno scenario che complicherebbe anche il prossimo mercato e, come fatto negli ultimi giorni della sessione estiva, dove ottimizzare le uscite diventerebbe fondamentale. Aver salutato Zakaria e Arthur, con i prestiti rispettivamente a Chelsea e Liverpool, è servito a dare più respiro alle casse della Juventus: ora, però, rischia già di essere saltato un affare.

Calciomercato Juventus, Arthur torna a Torino | Il Liverpool non lo riscatta

Secondo quanto rivelato da Ben Jacobs, giornalista di ‘CBS Sport’, il Liverpool avrebbe già deciso di non riscattare Arthur dalla Juventus al termine della stagione. Il brasiliano, che si è dovuto sottoporre ad un intervento per i problemi muscolari da cui è afflitto, tornerà a Torino questa estate. Una strategia che, peraltro, ci sarebbe sempre stata nella mente della dirigenza dei ‘Reds’: il riscatto fissato a 37 milioni di euro sarebbe stata una semplice concessione ai bianconeri in fase negoziale.

Tutto da rifare, quindi, per la dirigenza della ‘Vecchia Signora’. Nel corso della prossima campagna estiva di calciomercato servirà ingegnarsi di nuovo per trovare una soluzione in uscita per Arthur. Il brasiliano era arrivato in bianconero in seguito allo scambio di plusvalenze con Miralem Pjanic, con una valutazione altissima che ora grava come un macigno sul bilancio della Juve. La speranza di Cherubini e Arrivabene era che agli ordini di Klopp potesse ritrovare la brillantezza di un tempo e, magari, tornare ad essere appetibile anche per eventuali acquirenti. E, invece, i tanti infortuni sono stati un limite anche in questa nuova avventura: Arthur si appresta a tornare da Allegri.