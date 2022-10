Bivio Maccabi per la Juventus: idee chiare sul futuro di Allegri

Contro il Maccabi la Juventus si gioca la qualificazione in Champions: Allegri al bivio, senza vittoria il destino è già segnato

Dentro o fuori. E’ già partita senza appello per la Juventus. Contro il Maccabi si respira già atmosfera da eliminazione diretta per i bianconeri che hanno soltanto un risultato a disposizione.

La vittoria è l’unica chance per restare in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, impresa che resterebbe comunque complicata anche portando a casa i tre punti.

Primo bivio decisivo per Allegri che resta al centro delle critiche. La sconfitta con il Milan ha spento facilmente il (poco) entusiasmo nato dopo le due vittorie consecutive contro il Bologna e lo stesso Maccabi. Due partite che sembravano aver riportato il sereno dalle parti di Torino ed invece il cielo sopra la Mole si è improvvisamente annuvolato ed ora c’è aria di tempesta. Servirà spazzarla via a suon di gol, altrimenti il destino sarebbe segnato e non soltanto per la Juventus.

Maccabi-Juventus e bivio Allegri: cosa accadrebbe con una sconfitta

La vittoria non rappresenterebbe niente altro che l’aver fatto il proprio dovere per la Juventus, che dovrebbe comunque vedersela poi con Psg e Benfica per passare il turno. Al contrario, non dovessero arrivare i tre punti per i bianconeri sarebbe un vero e proprio terremoto.

L’eliminazione dalla Champions a quel punto sarebbe praticamente certa (salvo miracoli) e per la società sarebbe il momento di fare profonde riflessioni a 360°, partendo ovviamente dall’allenatore. Anche con un ko ad Haifa, difficilmente per Allegri arriverà l’esonero, salvo tonfi clamorosi. Probabile però che – come anticipato da Calciomercato.it – la società adotti la linea dura con la squadra con la possibilità di mandare in ritiro i calciatori.

Poi arriverà la sosta per il Mondiale per riflessioni ancora più approfondite con la consapevolezza però che l’eliminazione dalla Champions avrebbe anche un impatto sugli introiti economici e di riflesso sul budget per il mercato invernale. Ma sono tutti discorsi da posticipare a questa sera: prima c’è il Maccabi da affrontare e (possibilmente) battere per tenere accesa la speranza di arrivare agli ottavi di finale.