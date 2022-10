L’Allegri sempre uguale: da istrione, in campo e fuori, a 17 mesi persi

Oggi, in Champions League contro il Maccabi Haifa, Allegri e la Juventus hanno un solo risultato possibile: la vittoria per continuare a sperare

La Juventus non può fare altro che vincere, alle 18.45 contro il Maccabi Haifa nella quarta giornata della fase a gironi della Champions League, per tenere accesa la fiammella della speranza per il passaggio agli ottavi di finale.

La situazione è disperata, con Paris Saint-Germain e Benfica che hanno ulteriormente complicato la questione pareggiando nel turno precedente e tenendo a quattro punti di distanza i bianconeri. Serve un miracolo, sportivo s’intende, per la squadra guidata da Massimiliano Allegri, ma le aspettative sono basse, molto basse. La retrocessione in Europa League sarebbe una botta pesantissima per le aspirazioni del club presieduto da Andrea Agnelli, desideroso di andare avanti in Europa sì, ma nella massima competizione europea. A maggior ragione nell’anno del centenario.

È, soprattutto, la sconfitta casalinga patita contro i lusitani ad aver messo in un angolo gli uomini del 55enne tecnico livornese, finito sulla graticola ormai da settimane. Anche in campionato, gioco e punti latitano e l’ultima sconfitta, contro il Milan di Stefano Pioli, ha lasciato l’amaro in bocca. Il quarto posto, l’ultimo utile per entrare di diritto nella fase a gironi della prossima edizione della Champions, è distante ben sette lunghezze. Per non parlare della testa della classifica, occupata dal Napoli di Luciano Spalletti, lontana dieci punti. Il ritorno sulla panchina della Juve da parte di Allegri, datato 28 maggio 2021, doveva segnare il ritorno alle vittorie senza se e senza ma, dopo le discusse gestioni targate Maurizio Sarri e Andrea Pirlo. Ma così non è stato.

Allegri sempre uguale: quasi 17 mesi di niente

Anzi, in questi diciassette mesi quasi raggiunti dopo il ritorno ufficiale alla Juventus, Allegri non ha praticamente mai convinto. E se nella passata stagione si poteva parlare di una squadra assortita male e non costruita per l’ex allenatore del Milan, questa ‘scusa’ non regge oggi. Sono arrivati tutti i calciatori richiesti, ma in campo la squadra continua a non girare. È vero che mancano alcune pedine importanti come Federico Chiesa e Paul Pogba, ma questa non può più essere una scusante. Il Maccabi è solo una partita da vincere contro un avversario, è giusto dirlo, di bassa levatura. Non portare a casa i tre punti sarebbe l’ennesimo fallimento stagionale.

Ma, a prescindere da come finirà con Allegri, legato da un contratto da 9 milioni di euro a stagione (bonus compresi) fino al 2025, in questi mesi le due dichiarazioni, nonché le mosse in campo, si sono rivelate sempre uguali. Senza nessun risultato apprezzabile, almeno fino a questo momento. Non c’è traccia dell’istrionico allenatore che in campo e fuori faceva scuola e raggiungeva risultati importanti. Adesso, vediamo un Allegri sempre uguale, molto meno nervoso ed energico a bordo campo, proprio quello che manca alla sua squadra, e con le solite dichiarazioni che non danno titoli e non fanno neanche più sorridere. In definitiva, un allenatore che ha smarrito, i tifosi della Juve sperano momentaneamente, due delle sue caratteristiche peculiari. Vedremo se le ritroverà nel corso di queste settimane che ci separano dalla pausa per il Mondiale.