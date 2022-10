Ronaldo e Mbappe preparano la bomba: incrocio ed effetto domino

Non sempre i soldi risolvono tutto: Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappe lo dimostrano e possono dare il via a una serie di decisioni clamorose

Cristiano Ronaldo è senza dubbio il grande deluso di questo inizio di stagione. A dimostrarlo è stata l’esultanza probabilmente anche un po’ polemica, lo pensano in tanti, nei confronti del suo allenatore Erik ten Hag. Ieri il portoghese ha segnato il suo primo gol in campionato in questa stagione, decisivo per conquistare i tre punti in casa dell’Everton.

In ogni caso CR7 era partito nuovamente dalla panchina, ormai un’abitudine consolidata per il Manchester United. Nel primo tempo l’infortunio di Martial, però, gli ha permesso di scendere in campo intorno alla mezz’ora di gioco e sul finire di frazione sfruttare l’assist di Casemiro per il 2-1. Anche se nei giorni passati in Inghilterra si è discusso delle sue critiche aperte a ten Hag, il cui atteggiamento e la scelta di non farlo entrare nel derby di Manchester “per rispetto” a CR7 proprio non sono piaciuti. E la questione sembra destinatata a non cambiare, dal momento che di offerte non ce ne sono. Non solo Ronaldo, però, tra i grandi campioni del calcio, sembra non essere propriamente a suo agio nonostante un ingaggio faraonico.

Ronaldo e Mbappe scontenti e al bivio

Parliamo di Kylian Mbappe, asso del PSG che però ha una situazione ben diversa soprattutto a livello tecnico. Il francese è partito alla grande in questa stagione con 11 gol in 12 partite tra campionato e Champions, per quasi tutti è attualmente il giocatore più forte del mondo. E quello destinato a prendere il posto di Messi e Ronaldo. In estate ha firmato un rinnovo fuori dal mondo col PSG, mandando a vuoto ancora una volta il Real Madrid. Secondo ‘Le Parisien’, però, anche lui non sarebbe soddisfatto di alcune cose: in primis del ruolo in campo. Mbappe non vorrebbe infatti giocare come centravanti, ma giocare un po’ più largo (un po’ come Ronaldo). Non solo, perché ritiene che le promesse fatte dalla dirigenza non siano state mantenute.

Mbappe sarebbe quindi scontento di alcuni aspetti a Parigi, ha un contratto ancora lungo e immaginarlo lontano dal PSG non è semplice soprattutto per questioni economiche. Ma resta una situazione da tenere sotto controllo, visto che diventa difficile poi anche trattenere un giocatore svogliato. Soprattutto se così importante. Chelsea, Manchester e lo stesso Real, di certo i club con disponibilità fuori dal comune non mancano. Magari le questioni Ronaldo-Mbappe potrebbero incrociarsi. Tanti sognerebbero un tridente Ronaldo-Messi-Neymar: per il PSG sarebbe un colpo di portata mediatica clamorosa. Soprattutto a zero. Ma la pratica lo porta lontanissimo dalla concretezza, anche perché lo stesso Messi potrebbe essere davvero all’ultimo anno parigino prima del ritorno a Barcellona. Di certo la partenza di entrambi farebbe scattare un effetto domino tecnico ed economico potenzialmente senza precedenti. Con Ronaldo a osservare tutti gli incastri.