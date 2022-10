Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 10 ottobre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre omaggiando Stefano Pioli e il suo lavoro alla guida del Milan, che sta confermando i rossoneri tra le formazioni più brillanti del campionato: “Milan, il 10 è lui“. Ma davanti a tutti, in classifica, per il momento c’è qualcun altro: “Scappa Napoli“, dopo il successo per 4-1 contro la Cremonese degli azzurri di Spalletti. Se la passa male invece la Juventus: “Il caso Max“, con Allegri non ancora sfiduciato dai bianconeri ma con una tensione che cresce. “La formula Max” invece è il titolo che celebra il secondo Mondiale di Formula 1 vinto da Verstappen dopo il Gp del Giappone.

Il ‘Corriere dello Sport’ esalta la nuova capolista solitaria del campionato: “Solo il Napoli“. Formula 1 che trova spazio nel titolo di taglio alto: “Verstappen mondiale ma è Formula caos“, dopo la gestione discutibile delle prime fasi del Gp sotto il diluvio, con rischi terribili per i piloti. Occhio anche qui alla situazione in casa Juventus: “Juve e Max, è già la resa dei conti“, per Allegri si annunciano giorni delicatissimi.

Su ‘Tuttosport’, “Allegri-Juve, si vota la fiducia!“: avanti con il tecnico livornese per i bianconeri, ma occorre una scossa quanto prima. Nella settimana del derby, non se la passa bene nemmeno il Torino: “Il Toro pareggia ma Cairo perde“, dopo l’1-1 con l’Empoli che evidenzia gli errori di mercato fatti dal presidente granata. La domenica di campionato riassunta, in basso, da “Napoli show continuo, Dybala choc“: nuovo infortunio per l’argentino della Roma, sarà un lungo stop.

Rassegna stampa di lunedì 10 ottobre 2022: le prime pagine dei quotidiani esteri

La domenica calcistica all’estero regala spunti per gli altri quotidiani. Occhio soprattutto a ciò che succede in Premier League. Il ‘Mirror’ omaggia il primato solitario dell’Arsenal confermato dopo il 3-2 al Liverpool grazie alla doppietta di Saka: “Buk shot“. Di fianco, “CR700“, per celebrare il traguardo storico raggiunto da Cristiano Ronaldo con maglie di club. Un record che trova spazio, naturalmente, anche in Portogallo, con ‘A Bola’ che titola: “Ronaldo: Olha quem voltou!” (“Guarda chi è tornato!”).