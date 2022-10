VIDEO CM.IT | Pioli perde un altro titolare: out per Milan-Chelsea

E’ la sorpresa della vigilia. Stefano Pioli perde un’altra pedina importante, alla vigilia di Milan-Chelsea

I rossoneri per la partita di Champions League contro gli inglesi non potranno contare su Charles De Ketelaere. Il fantasista belga – come appreso da Calciomercato.it – si sta allenando in palestra per via di un risentimento muscolare. Nulla di grave ma l’ex Club Brugge domani non ci sarà.

Il Milan conta di riabbracciare De Ketelaere già per la partita di campionato contro il Verona. Domani dunque toccherà ancora a Brahim Diaz, che sabato contro la Juventus ha siglato la rete del definitivo 2-0.

La notizia positiva di giornata è il ritorno di Junior Messias, che ha svolto un lavoro differenziato sul campo. Il suo rientro è davvero vicino.

