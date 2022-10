VIDEO CM.IT | Vlahovic in difficoltà: il gesto dei compagni che può cambiare tutto

Per Dusan Vlahovic continua a essere un momento delicatissimo, ma i compagni provano a tirarlo su di morale in allenamento

Dusan Vlahovic è il miglior marcatore della Juventus in questa stagione, con sei gol in undici partite tra campionato e Champions League. La disfatta di Monza sembrava alle spalle, probabilmente il punto più basso toccato fino ad ora sia dai bianconeri che dal serbo.

Poi la squadra di Allegri si è rialzata, ha trovato due vittorie di fila contro Bologna e Maccabi Haifa e lo stesso Vlahovic è andato a segno per tre partite consecutive considerando anche la nazionale. E proprio con la Serbia, grazie all’intesa con Kostic, l’ex bomber della Fiorentina sembrava aver ritrovato nuovo slancio emotivo e realizzativo. Poi però la Juve è tornata a crollare, stavolta in casa del Milan in uno scontro diretto fondamentale per una squadra che non ha mai vinto in trasferta. E dove Vlahovic è rimasto a secco di gol, ma non solo. Il numero 7 a San Siro non ha neanche mai tirato – sia dentro che fuori dallo specchio della porta – nei 78 minuti in cui è stato in campo. E non è la prima volta.

Juventus, momentaccio Vlahovic: i compagni lo prendono in giro

Vlahovic e la Juve restano in crisi, il serbo si è reso colpevole anche di uno dei gol del Milan con una brutta palla persa (saranno 12 in totale). E poi ancora nove passaggi sbagliati su venti, un solo duello vinto su quattro. Numeri che non dicono tutto, visto che i compagni di certo non gli semplificano le cose, ma che sono lo specchio delle difficoltà del bomber. Che non sembra molto sereno, si innervosisce spesso soprattutto quando le cose non girano e questo accade spesso. Forse anche per questo, i suoi compagni hanno voluto esorcizzare il momento nero di Vlahovic ‘scherzandolo’ in allenamento.

Durante la rifinitura alla Continassa prima della sfida in casa del Maccabi, nel torello è toccato ovviamente anche a Vlahovic stare in mezzo. E dopo averlo mandato a vuoto, i giocatori – da Paredes a Cuadrado – lo hanno preso in giro mimando la sua esultanza, ovvero la scivolata sulle ginocchia con tanto di braccia aperte. Un modo per strappargli un sorriso alla vigilia di una partita di nuovo da dentro o fuori, permettendogli magari di prepararla con un pizzico in meno di pressione.