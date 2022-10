TV PLAY | Flop Juventus, non si salva nessuno: “Ha bisogno di loro”

Juventus, le parole di Momo Sissoko a TV PLAY sul periodo che sta attraversando la compagine bianconera.

La svolta tanto attesa non è arrivata. La sconfitta patita al Meazza contro il Milan ha rigettato la Juventus nel vortice di quelle paure che avevano accompagnato i bianconeri in questo primo scorcio di stagione. Lo stesso Allegri ha riscontrato non poche difficoltà a giustificare la scialba prestazione offerta a San Siro, dove Vlahovic e compagni sono stati letteralmente surclassati dall’aggressività di un Milan affamato e voglioso di mettersi in mostra.

In Israele contro il Maccabi, dunque, la “Vecchia Signora” si gioca non solo una fetta consistente delle residue chances di approdare agli ottavi di Champions League, ma anche ciò che resta di una credibilità internazionale che con il passare delle settimane è diventata sempre più piccola. Qualora la Juventus non dovesse riuscire a fare risultato pieno né in Israele né contro il Toro, è chiaro che lo scenario imploderebbe a livelli inimmaginabili. Sotto questo punto di vista, gli infortuni possono essere considerati un alibi solo in parte. Il Milan ha palesato la sua identità anche senza quei 5 titolari a cui Allegri faceva appello nella confessione fatta a Sconcerti.

TV PLAY, le parole di Sissoko sulla situazione in casa Juve

Di tutto questo ha parlato Momo Sissoko, nel corso di un’intervista rilasciata a calciomercato.it in onda su Twitch sul canale TV PLAY. L’ex centrocampista della Juventus ha affrontato diversi argomenti nel suo intervento telefonico. Ecco quanto ribadito dal maliano: “L’inizio stagione è stato un pò difficile, ma sono convinto che la Juve tornerà a vincere e sarà protagonista. La svolta può essere data da un centrocampista forte ad aggressivo: sotto questo punto di vista, credevo che Zakaria fosse il profilo giusto, ma è andato in prestito al Chelsea. La squadra ha bisogno di calciatori come Pogba: anche Di Maria e Paredes possono fornire una mano e ridurre la pressione.”

Sulle eventuali responsabilità di Allegri o della dirigenza: “Tutti hanno le proprie responsabilità, e quando si presentano situazioni di questo tipo, l’importante è saper riconoscere lo scenario. La Juve è un grande club, e prenderanno sicuramente giocatori di personalità.”