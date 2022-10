Rabiot e il rinnovo con la Juve: il francese fa scattare l’allarme

Adrien Rabiot ha parlato alla vigilia della sfida cruciale in Champions contro il Maccabi Haifa

La Juventus prepara la sfida fondamentale di Champions League in casa del Maccabi Haifa. Un’altra partita da dentro o fuori per i bianconeri dopo quella dell’andata, ma soprattutto con l’obbligo di vincerle praticamente tutte nella speranza di risultati favorevoli da PSG e Benfica. Una specie di impresa la qualificazione agli ottavi, ma che la squadra di Allegri dovrà cercare di conquistare.

Dopo l’allenamento di rifinitura alla Continassa, Massimiliano Allegri ha preso la parola in conferenza stampa. Accanto a lui, come accade in Europa, un calciatore che in questo caso era Adrien Rabiot. “Allegri è un ottimo allenatore, è molto forte. Sa gestire bene il gruppo, anche fuori dal campo. Questo è importante e non tutti hanno la stessa capacità di farlo. È un tecnico completo. Con lui ho parlato prima dell’allenamento, ma quello che ci siamo detti resta tra di noi”, le parole del francese. Il centrocampista poi butta un occhio al futuro prossimo in campo: “Io ora non sto pensando al Mondiale. Ci sono ancora tante partite da giocare qui con la Juventus, dobbiamo cercare di fare bene. È difficile non pensarci ma anche i miei compagni stanno affrontando la situazione con la stessa mentalità. Siamo tutti concentrati su quello che dobbiamo fare con la Juventus, penseremo dopo al Mondiale”.

Juventus, Rabiot sul rinnovo: “In questo momento…”

Adrien Rabiot è in scadenza di contratto a giugno, ma la sua importanza è crescente in ogni partita e Allegri gli ha sempre dimostrato grande fiducia. In estate poteva andare al Manchester United, alla fine è rimasto ed è tornato un giocatore fondamentale, trovando pure due gol proprio pochi giorni fa a Torino col Maccabi. “Mi sento importante, ma lo siamo tutti qui alla Juve. In questo momento sto bene in campo e mi sento bene fisicamente. Sto cercando di trascinare la squadra e di fare le cose al 100% per aiutare il più possibile i miei compagni. Futuro? Adesso non lo so. In questo momento ci sono altre cose a cui pensare. Io sono concentrato sul campo e aiutare la squadra per uscire da questo periodo difficile. Poi vedremo cosa succederà”, risponde Rabiot alla domanda di Calciomercato.it a proposito dell’eventuale rinnovo.

Poi conclude: “C’è grande voglia di ripartire e di far bene. Vogliamo vincere per sperare ancora nel discorso qualificazione. Stiamo parlando, lo facciamo sempre tra di noi anche quando vinciamo. Nello spogliatoio siamo uniti, siamo un gruppo compatto. Stiamo lavorando bene e dobbiamo cercare di fare in campo quello che proviamo ogni giorno in allenamento”.