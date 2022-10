“Commessi due errori fatali”, la sentenza che affossa la Juventus

Il momento nero della Juventus ha responsabilità molto precise: il doppio errore che sta condannando i bianconeri

L’inizio di stagione della Juventus sta confermando, purtroppo per i bianconeri, tutte le difficoltà degli ultimi tempi. Dopo due annate deludenti, la speranza dell’ambiente bianconero era di poter tornare a essere protagonisti, ma le cose stanno andando diversamente.

Non c’è stato il cambio di marcia, fin qui, relativamente all’Allegri 2.0, anzi. Nonostante un mercato piuttosto importante, la Juventus fa tremendamente fatica in campo e i risultati parlano chiaro. Appena 4 vittorie in 12 gare ufficiali e ben 4 sconfitte, l’ultima contro il Milan, che ha sancito come al momento i rossoneri siano di un’altra categoria. La Juventus è già spalle al muro, a -10 dalla vetta della classifica e con una situazione molto difficile nel girone di Champions League. Occorrerà, già domani, contro il Maccabi Haifa, vincere per tenere in vita le speranze di passaggio del turno. Allegri, per le prestazioni dei suoi, è finito nuovamente nel mirino della critica e a San Siro la prova della Vecchia Signora è apparsa desolante. Ma le responsabilità, secondo qualcuno, non sono tutte del livornese.

Juventus, Allegri ‘scagionato’: “Ecco cosa ha sbagliato la società”

E’ un Allegri che certamente sta commettendo errori, ma c’è chi ne sta facendo di più gravi. E secondo Massimo Mauro, è la società, che si è macchiata di almeno due colpe importanti. Alla ‘Gazzetta dello Sport’, l’opinionista spiega: “La dirigenza dovrebbe ragionare su cosa ha sbagliato nel mercato e nella programmazione. Per superare le difficoltà non serve mandare tutti in ritiro per vedere che si fa qualcosa, è una scelta che sarebbe una stupidata. Se hai preso un giocatore come Pogba a 8 milioni l’anno e non ha giocato nemmeno un minuto, sei sfortunato, ma forse hai sbagliato a prenderlo. Problemi fisici? Nascono da una scelta sbagliata del club, sono loro che hanno scelto di fare la tournée negli Stati Uniti. La Juventus non ha intensità se non per brevi tratti di partita. Occorre darsi un sistema semplice per uscirne, tornare alla difesa a tre. Con i singoli non si risolve niente in questo momento: a questa Juve non basterebbe Maradona“.