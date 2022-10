Reparto decimato: in due saltano Barcellona-Inter

Dopo la vittoria in trasferta sul campo del Sassuolo tornerà presto in campo l’Inter che affronterà il Barcellona per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Le ultime sull’attacco nerazzurro

Mercoledì sera alle ore 21 l’Inter di Simone Inzaghi scenderà in campo in Champions League contro il Barcellona per la quarta giornata della fase a gironi. I nerazzurri stanno provando ad uscire dalla crisi con i successi ottenuti in rapida successione contro i catalani nella gara d’andata a San Siro e contro il Sassuolo in campionato.

Segnali di ripresa per una squadra ancora priva in attacco di alcuni interpreti importanti, che dunque riducono al lumicino le possibili scelte dello stesso Simone Inzaghi. Romelu Lukaku è infatti out ormai da tanto tempo e alla sua assenza si è aggiunta già nelle ultime uscite anche quella di Joaquin Correa.

Inter, Lukaku e Correa ancora out: lavoro personalizzato

Anche oggi lavoro personalizzato in campo per gli stessi Correa e Lukaku: i due attaccanti proseguono nel programma di recupero e (oltre a Brozovic) saranno indisponibili per la trasferta di Barcellona in Champions che si giocherà mercoledì sera. Tegole importanti nelle scelte di Simone Inzaghi che sarà quindi costretto nella linea offensiva con i soli Lautaro Martinez e Edin Dzeko.

Dal punto di vista della probabile formazione sarà confermato ancora Onana tra i pali dopo le ultime due partite, de Vrij è in vantaggio su Acerbi mentre Mkhitaryan dovrebbe giocare in mediana anche se la soluzione alternativa potrebbe prevedere Gagliardini a centrocampo con l’armeno a supporto di Lautaro. Difficile però che Dzeko rimanga fuori dopo la doppietta di Sassuolo nonostante Inzaghi sia a corto di soluzioni offensive poi a gara in corso. Il bosniaco resta favorito per affiancare Martinez.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko; Lautaro Martinez. All. Inzaghi