Il Real Madrid decide per l’addio: la Serie A torna all’assalto

Il Real Madrid prende la decisione definitiva sul futuro di uno dei ‘Blancos’: addio e ritorno nel mirino della Serie A

Percorso quasi netto, in questa stagione fin qui, per il Real Madrid, ripartito da campione di Spagna e d’Europa in carica e ovviamente desideroso di riconfermarsi. Gli uomini di Ancelotti, in 12 partite disputate, hanno lasciato per strada solo il rocambolesco pari con l’Osasuna, con il rigore fallito da Benzema.

Per il resto, solo vittorie, strada già indirizzata nel girone di Champions League e primato in campionato, anche se in condominio con il Barcellona. E il prossimo impegno sarà proprio il ‘Clasico’. E’ un Real che ci arriva comunque in ottima forma, solido e concreto anche quando non riesce a essere brillantissimo. La mano del tecnico, come sempre, si fa vedere. E’ un Real che sta cercando di gestire nel migliore dei modi anche le situazioni ‘scomode’ all’interno della rosa. Il futuro di diversi giocatori, tra i ‘Blancos’, è in bilico in vista del prossimo anno. E almeno in un caso, si è, di fatto, già deciso per l’addio.

Real Madrid, scelta fatta: Asensio saluta, gli scenari sul mercato

Chi saluterà, al termine di questa annata, o forse anche prima, la compagnia di Valdebebas, sarà Marco Asensio. Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno e non si procederà al rinnovo. Secondo il portale iberico ‘Todofichajes.com’, sebbene l’attaccante avrebbe ora intenzione di valutare un prolungamento, sarebbe il club in questo caso a non voler procedere in tal senso. L’atteggiamento di Asensio e del suo agente Jorge Mendes negli ultimi tempi non sarebbero piaciuti alla dirigenza, che dunque si prepara a salutarlo senza rimpianti. Il giocatore, in questa stagione, ha fin qui messo insieme soltanto 80 minuti totali, finendo ai margini delle rotazioni di Ancelotti. A questo punto, sarà addio a zero in estate, oppure in inverno, se arriverà una offerta in grado di far monetizzare qualcosa al Real. Ci ripensa la Serie A, con Asensio che era stato seguito a lungo dal Milan come raccontato da Calciomercato.it nonché dalla Juventus. Ma occhio alla possibile irruzione del Manchester United.