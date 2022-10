Pallino del Milan, ora è pronto al decollo: tutti pazzi per il nuovo Dembele

Cresciuto con la valigia in mano tra l’Inghilterra e la Francia, Momo Cho è pronto ad incantare con la Real Sociedad

Chissà se la Real Sociedad si è data inconsapevolmente un appuntamento a dieci anni di distanza. Fatto sta che Momo-Ali Cho questa estate ha firmato per il club spagnolo che nel 2012 e nel 2013 lo vide fare faville negli Under 8 e negli Under 9 del Paris Saint Germain: il club francese si aggiudicò due edizioni a fila e il bimbo prodigio segnò più di 30 gol in quelle competizioni estive.

C’era anche la Real Sociedad tra le società iscritte e Momo le suonò anche agli spagnoli, che hanno versato 11 milioni nelle casse dell’Angers senza battere ciglio per accaparrarselo. Prima del Milan, per esempio, che il ragazzo lo teneva nel mirino.

La carriera di Cho ha camminato parallelamente al lavoro dei genitori, che la hanno orientata in modo netto. Nato a Stains, alle porte di Parigi, ha vissuto da piccolino a Londra ed è stato molto vicino alla possibilità di entrare nella scuola calcio del West Ham. Arrivò però il primo trasferimento (in Francia) della famiglia per ragioni professionali e per Momo si aprirono le porte del Psg: per essere la sua prima “casa” calcistica poteva andargli molto peggio. A 11 anni un altro trasferimento della famiglia a Liverpool ha messo il club francese nella condizione di rinunciare molto malincuore al ragazzo nel quale i tecnici del vivaio intravedevano doti interessanti. E così si sono aperte per lui le porte dell’Everton dove ha proseguito il suo processo di crescita fino ai 16 anni.

Da lì un nuovo ritorno in Francia all’inizio del 2020 (sempre per esigenze familiari) e la decisione di optare per una società lontana dai riflettori, l’Angers, in cui poter continuare a lavorare e migliorare. Scelta oculata, è arrivato presto il contratto da professionista e l’esordio, il 30 agosto, a Bordeaux: l’occasione per scrivere una pagina storica, visto che è stato il primo 2004 in Ligue1. E Bordeaux non era proprio una città casuale per il suo percorso a caccia del sogno di calciatore professionista: quei due tornei giovanili passati a segnare grappoli di gol con la maglia del Psg, si giocarono proprio nella capitale del vino francese. Questa estate la Real Sociedad ha fatto sbarcare il talento di questo ragazzo prodigio nella Liga.

Chi è Momo Cho, la nuova stella della Real Sociedad che piace al Milan

Cho è un attaccante mancino che sa svariare su tutto il fronte offensivo. Con Alguacil gioca come una delle due punte davanti, il ruolo che stava facendo con maggiore continuità anche all’Angers. C’è chi lo ha utilizzato anche come esterno d’attacco su uno dei due fronti. Ha potenza, accelerazione e fiuto del gol. Le orini ivoriane del padre e marocchine della madre, i suoi natali francesi e la sua lunga permanenza in Inghilterra fanno sì che il ragazzo abbia quatti passaporti e che, dopo aver vestito la maglia dell’Inghilterra Under 15 e 16, si sia orientato sulla Francia che ora lo ha convocati anche con l’Under 21 con cui ha anche esordito.

Il salto di carriera comincia ora. Su questo attaccante che più di qualcuno accosta ad Osumane Dembelé, si sono affacciati oltre al Milan, il Borussia Dortmund e l’Arsenal. La fila potrebbe allungarsi ulteriormente da qui a giugno del 2023: fino al 2027 sarà legato al club spagnolo con cui finora ha giocato 9 gare stagionali tra campionato ed Europa League servendo due assist, uno nel pareggio con l’Atletico Madrid e uno nella sconfitta con il Getafe. Ma di strada ce n’è tanta e Cho vuole percorrerla senza sbagliare.