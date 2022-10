È sponsorizzato da Mbappé: Real, Psg e Milan sulla sue tracce

Il talento di Rayan Cherki è pronto ad esplodere: piace già a diversi top club

Quelli come lui li chiamano precoci, predestinati. E sono etichette che se hai personalità le sostieni bene, altrimenti possono anche crearti problemi e incidere negativamente sulla crescita. Per Rayan Cherki, 19 anni compiuti il 17 agosto scorso, tutto fa pensare che si tratti del primo caso. Da quando lo hanno preso, al Lione, non fanno che parlare della sua determinazione feroce che lo accompagna sin da piccolo nel voler diventare non un calciatore, ma uno dei grandi in circolazione.

Figurarsi se poi ci si mette anche uno come Kylian Mbappé, che di Cherki ha detto: “Quando parlate di lui non fatevi condizionare dalla carta d’identità“. Fu, probabilmente, l’errore che fece in Nantes in Coppa di Francia il 18 gennaio 2020 quando Rudi Garcia, allo stadio Beaujoire schierò il ragazzino dal primo minuto alle spalle di Dembelé nel 4-2-3-1: se lo erano perso il gol che aveva fatto pochi giorni prima, sempre in Coppa, subentrando nel 7-0 al Bourg-en-Bresse, club della terza divisione francese. Alla prima da titolare ha scritto un record con la doppietta in 9 minuti e una prestazione condita da altri due assist.

Cherki è questo, un trequartista che sa svariare su tutto il fronte d’attacco, che vive di strappi, dribbling e intuizioni, che si esalta nello stretto, e che a 19 anni ha messo insieme già 74 partite da professionista con la maglia del Lione. I primi calci al pallone li aveva tirati in un club che per i tifosi dell’OL non passa proprio inosservato: parliamo del Saint Prest, dove si è formato anche Nabil Fekir, il franco algerino al Betis da tre stagioni, ma che la Lione ha vissuto otto stagioni dal vivaio alla prima squadra diventandone capitano quando uscì Gonalons.

Calciomercato, a Lione il predestinato è Cherki: un nome che gira per tutta Europa

C’è da dire che il suo nome girava già in Europa, tra Milan, Juventus, Roma, ma alla fine il Lione ha fatto prevalere il marchio di casa. A 13 anni, come è accaduto a più di un ragazzo della sua età tra i giovani talenti del calcio internazionale, ha sofferto di una epicondrite al ginocchio che ha parecchio spaventato lui e la sua famiglia: ma con le cure tutto si è sistemato. Il 19 ottobre 2019 è arrivato l’esordio in Ligue 1 nello 0-0 con il Digione con un altro piccolo record: è stato il primo 2003 ad aver esordito nel campionato francese.

Questa estate è arrivato il prolungamento del contratto fino al 2024, una durata che non impedirà la prossima estate di veder accendersi il mercato attorno a questo ragazzo che coltiva anche una grande ambizione personale. Su di lui si è mosso già il Real Madrid e le parole di Mbappé devono far capire che evidentemente anche il Psg non rimarrà insensibile alle sue qualità. E attenzione al Milan: Il mercato francese è terreno su cui Ricki Massara si muove con competenza e contatti forti. Oggi Cherki vale 20 milioni. A giugno si vedrà.