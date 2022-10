Il rinnovo a sorpresa scompagina i piani del Milan

Il Milan deve intervenire con urgenza sul mercato, arriva però il ribaltone che scompagina i piani dei rossoneri

Il ribaltone è servito e per il Milan c’è da cambiare tutti i piani. I rossoneri sono stati bravi a rialzarsi subito dopo la sconfitta con il Chelsea e il 2-0 rifilato alla Juventus dimostra quanto la squadra di Pioli sia cresciuta.

Un successo arrivato nonostante l’emergenza con il tecnico costretto ad adattare Brahim Diaz e De Ketelaere sulla corsia destra. E’ proprio lì che la rosa milanista può essere migliorata ed è lì che Maldini e Massara cercano un rinforzo in grado di controbilanciare la qualità che il Milan ha sul versante sinistro.

E’ proprio sulla fascia mancina che i rossoneri danno il meglio con le incursioni di Theo Hernandez e la qualità di Leao. Serve però qualcuno in grado di garantire la stessa qualità anche sul lato opposto e un contributo potrebbe arrivare dal mercato. Lì dove il Milan segue da tempo un obiettivo per il quale però ora arriva un ribaltone inatteso.

Calciomercato Milan, Asensio può restare

Marco Asensio e il Milan, un legame ormai datato diversi anni e mai sfociato in un ‘matrimonio’. Poteva accadere questa estate ma, ancora una volta, non se n’è fatto nulla. Ora con il contratto in scadenza a giugno, l’esterno spagnolo – nome buono anche per la Juventus – potrebbe essere un’occasione da sfruttare ma le cose potrebbero anche andare diversamente.

Nonostante lo scarso impiego di Ancelotti e il rischio che le tante panchine gli tolgano la possibilità di disputare il Mondiale, Asensio non sembra intenzionato a lasciare il Real Madrid. Niente cessione a gennaio in particolare con il 26enne che ha la ferma convinzione di poter convincere Ancelotti a dargli più spazio e a meritarsi il rinnovo.

Questo si legge su ‘elnacional.cat’ che parla di possibile ribaltone per l’esterno nato a Palma di Maiorca con la conferma al ‘Bernabeu’. Perché questa ipotesi diventi realtà però c’è bisogno che Asensio convinca Ancelotti e che in campo dimostri di meritare il rinnovo. In caso contrario il Milan è pronto a sfoderare l’assalto decisivo.