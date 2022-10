Non lo vogliono più: la Juve ha buttato 30 milioni

Brutte notizie per il club bianconero che rischia di ritrovarsi il prossimo gennaio con due problemi in più

Prosegue il momentaccio di questo inizio di stagione per la Juventus. La formazione di Massimiliano Allegri, dopo le vittorie centrate contro Bologna e Maccabi Haifa al rientro dalla sosta, lo scorso sabato ha rovinato una settimana quasi perfetta con una brutta prestazione sfociata in una sconfitta a San Siro nello scontro diretto contro il Milan.

Se in campo le cose non vanno certo per il verso giusto, sul mercato la situazione non sembra essere delle migliori. In Inghilterra, infatti, continua a circolare una notizia che rischia di far andare in fumo ai bianconeri circa 30 milioni di euro di incassi. Come raccontato da ‘Football London’, infatti, il Chelsea avrebbe cambiato idea su Zakaria.

Il centrocampista svizzero, arrivato in prestito dalla Juventus nelle ultimissime ore di calciomercato, era stato richiesto fortemente da Thomas Tuchel, esonerato qualche settimana più tardi dal club inglese. Con l’arrivo in panchina di Graham Potter la situazione sembra essere cambiata.

Calciomercato Juventus, il Chelsea rispedisce indietro Zakaria

Il tecnico inglese non ha concesso sino a questo momento nemmeno un minuto di gioco al calciatore di proprietà della Juve e non sembra intenzionato ad ammorbidire la sua posizione. Qualora lo scenario non dovesse cambiare a breve, Zakaria potrebbe rifare le valigie e rientrare a Torino già a gennaio. Un’occasione persa per il club bianconero che può dire addio al diritto di riscatto pari a 28 milioni di euro più bonus che era stato fissato con il Chelsea.