Via libera Simeone, è l’occasione che la Juventus aspettava

Non gioca più, ora il suo ritorno in Italia torna ad essere nuovamente possibile: l’allenatore ha dato il via libera

Possibile occasione di mercato per le italiane. Tre partite senza scendere in campo e la sensazione che qualcosa si sia rotto con il club. Juventus e Milan potrebbero approfittarne per riportare il calciatore in Italia.

Rodrigo De Paul non vive un momento particolarmente fortunato all’Atletico Madrid. Già lo scorso anno aveva faticato non poco ad imporsi nella squadra di Simeone. Le cose però tra il finale della scorsa stagione e l’inizio di questa sembravano essersi rimesse a posto. Niente di più falso a giudicare dalle ultime uscite dei ‘Colchoneros’: l’ex Udinese non è mai sceso in campo, complice anche qualche comportamento fuori campo non molto apprezzato.

Alcuni media spagnoli parlano di panchine ‘punitive’ volute dalla società e avallate anche da Simeone per il 28enne di Sarandì. Una situazione che potrebbe portare anche alla separazione tra gennaio e la prossima estate.

Calciomercato Juventus e Milan, occhi su De Paul

Legato all’Atletico Madrid fino al 2026, De Paul in questa stagione ha totalizzato otto presente per complessivi 411 minuti di gioco, riuscendo a realizzare un gol e un assist. Un impiego, anche se non sempre da titolare, comunque importante prima che le cose cambiassero drasticamente.

Ora dopo non aver preso parte alle ultime tre partite dell’Atletico Madrid, per il centrocampista argentino tornano prepotentemente le voci su una possibile cessione, magari già nel mercato di gennaio. Il profilo dell’ex Udinese piace molto alle big di Serie A. La Juventus lo ha a lungo seguito prima che andasse in Spagna e ad Allegri non dispiacerebbe avere un’alternativa in più a metà campo.

Anche Pioli avrebbe bisogno di un innesto sulla mediana considerati che i nuovi (Vranckx e Adli) non sembrano essere pronti per entrare in piana stabile nelle turnazioni. Un’idea, quella del ritorno in Italia di De Paul, che dovrebbe poi comunque essere valutata anche dal punto di vista economico, considerati i 35 milioni spesi poco più di un anno fa dall’Atletico. L’ipotesi comunque non è da scartare, soprattutto se l’argentino dovesse davvero continuare a guardare dalla panchina le partite dell’Atletico.