Esonero Allegri e sostituto in Premier: hanno scartato Zidane

Inizia una nuova settimana in casa Juventus che potrebbe risultare decisiva per il futuro di Massimiliano Allegri in panchina

Digerita la sconfitta rimediata nell’ultimo turno contro il Milan, la Juventus ha subito ricominciato a lavorare per la prossima giornata di Champions League. Domani alle 18.45 dovrà infatti vedersela nuovamente contro il Maccabi Haifa, in una trasferta tutt’altro che scontata e molto importante all’interno del proprio percorso europeo.

A complicare ulteriormente il calendario fittissimo dei bianconeri, però, sarà l’impegno in Serie A di sabato prossimo. Alle 18.00, infatti, si giocherà l’atteso derby della Mole contro un Torino che non sta attraversando il miglior momento della sua stagione, ma che in questo avvio ha già dimostrato di potersela giocare alla pari con qualsiasi altra squadra del nostro campionato.

Insomma, se saranno decisive o meno le prossime due gare lo rivelerà solamente il tempo, ma considerata l’importanza di ciascun match non è impossibile pensare che in caso di risultati negativi la panchina di Allegri possa tornare seriamente a traballare, facendo riecheggiare le voci sull’esonero. In tal caso, tra i possibili eredi del tecnico toscano, va monitorato quanto sta accadendo a Jurgen Klopp in casa Liverpool.

Calciomercato Juventus, niente Zidane: i tifosi scelgono Klopp

Con la sconfitta rimediata ieri pomeriggio nello scontro diretto contro l’Arsenal, il Liverpool ha incassato la seconda sconfitta in Premier League scivolando al decimo posto, alle spalle del Fulham. Viste le difficoltà affrontate dai ‘Reds’ in questi primi due mesi di stagione, in Inghilterra non escludono che Jurgen Klopp possa presto mettere la parola fine alla meravigliosa esperienza vissuta ad Anfield.

L’allenatore tedesco ha sempre ammesso di voler sbarcare un giorno in Serie A, un campionato che lo affascina e che potrebbe aiutare a far crescere con le sue idee. Un’ipotesi, questa, che è stata toccata nel sondaggio di questa mattina lanciato sui canali social di Calciomercato.it.

Prendendo in considerazione le due panchine che hanno più rischiato sino a questo momento, vale a dire quelle di Inter e Juventus, gli utenti di Twitter hanno votato in massa il club bianconero come possibile destinazione futura di Jurgen Klopp nel campionato italiano. Juve che si è imposta con il 71,4% dei voti, battendo i nerazzurri al 28,6%.