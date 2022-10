Spesa grande del Barcellona: Inter, Juve e Milan ko

Il mercato dei calciatori in scadenza di contratto il prossimo giugno è piuttosto allettante ed offre un bel lotto di nomi intriganti. Alcuni di questi più o meno collegati alla Serie A o alle esigenze possibili delle squadre italiane. Il Barcellona in questo senso è molto attivo

Il mercato dei parametri zero ha rubato la scena agli albori della scorsa estate con diversi colpi di alto profilo a titolo gratuito per fine contratto. Una politica sposata in toto dal Barcellona che con questa formula ne ha acquistati ben quattro, conservando poi esborsi importanti per altri ingressi come Koundè, Raphinha e Lewandowski. Un modus operandi utile ad abbattere i costi dei trasferimenti assicurandosi comunque calciatori di alto profilo e che potrebbe ripetersi anche nei prossimi mesi. Il Barça in questo senso resta tra le più attive e più o meno direttamente potrebbe incrociare anche il proprio destino con alcune compagini italiane.

L’edizione online del ‘Mundo Deportivo’ stila un autentico listone di calciatori in scadenza a giugno 2023 che sarebbero nell’elenco degli obiettivi del club catalano, con Alemany che recentemente nell’assemblea ha chiarito le linee principali del progetto Barça in vista dei prossimi mercati tenendo conto delle difficoltà economiche.

Calciomercato, la lista del Barcellona che può mandare ko le italiane: da Skriniar a Jorginho

Alemany avrebbe spiegato come ha l’intenzione di tenere proprio i calciatori a parametro zero come priorità. Sono ben nove in questo senso i giocatori in scadenza 2023 e che sono finiti nel mirino del Barcellona. Uno conduce direttamente in Serie A e si tratta di Milan Skriniar, che piace anche al Paris Saint Germain. Resta opzione di alto profilo per la retroguardia dei catalani che si apprestano a sostituire Pique a fine ciclo.

Oltre ai vari Messi, Inigo Martinez, Dalot, Kante, Gaya e Tielemans, altri due nomi in modo indiretto si incrocerebbero con società di Serie A. Uno è Asensio, in uscita dal Real Madrid ed in passato accostato al Milan, e l’altro è Jorginho, regista italo-brasiliano del Chelsea avvicinato invece spesso alla Juventus. Nomi tutti intriganti e che senza un rinnovo di contratto potrebbero catalizzare i prossimi mesi di trattative.